Врачи Клиники СПбГУ пересадили ребенку палец на руку с ноги его мамы

«На первом этапе ребенку удалили омертвевшие ткани большого пальца и пересадили кусочек кожи мамы, ведь после пересадки костного мозга ее иммунная система и иммунная система сына — это копии, что значительно уменьшает шансы на отторжение, — объяснили в клинике. — Донорский участок прижился, и врачи приступили ко второму этапу — восстановлению большого пальца ребенка. Он не мог сгибаться и не доставал до других пальцев кисти».



Обычно врачи используют для пересадки пальца на руку палец с ноги пациента. Но в случае с 11-летним мальчиком это было невозможно: стопы его были повреждены. Поэтому донором уже во второй раз стала мама ребенка. Ребенку пересадили часть второго пальца с ее ноги. Во время операции микрохирурги сшили тончайшие сосуды и нервы, и палец полностью прижился.