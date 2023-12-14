Врачи Клиники СПбГУ пересадили ребенку палец на руку с ноги его мамы

Петербургские врачи спасли 11-летнему мальчику кисть и вернули ее подвижность, пересадив донорский палец. Некроз большого пальца у ребенка развился на фоне сепсиса из-за сбоя в работе иммунной системы. Донором выступила родная мать.
История болезни
У мальчика почти сразу после рождения диагностировали острый лимфобластный лейкоз. В три года ребенку пересадили костный мозг от мамы. Но трансплантат «взбунтовался» против хозяина: атака на организм была такой мощной, что у мальчика начался процесс поражения кожи, суставов, слизистых, глаз и органов желудочно-кишечного тракта.
Врачам удалось добиться ремиссии лейкоза, остановить реакцию отторжения. Но без тяжелых последствий не обошлось: кожа ребенка покрылась рубцами, пальцы рук срослись, согнулись и почти не двигались. К тому же у ребенка после операций развился некроз большого пальца на руке.
Сложнейшая операция
Врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ приняли решение пересадить мальчику палец, чтобы спасти кисть и вернуть ей подвижность.
«На первом этапе ребенку удалили омертвевшие ткани большого пальца и пересадили кусочек кожи мамы, ведь после пересадки костного мозга ее иммунная система и иммунная система сына — это копии, что значительно уменьшает шансы на отторжение, —
Обычно врачи используют для пересадки пальца на руку палец с ноги пациента. Но в случае с 11-летним мальчиком это было невозможно: стопы его были повреждены. Поэтому донором уже во второй раз стала мама ребенка. Ребенку пересадили часть второго пальца с ее ноги. Во время операции микрохирурги сшили тончайшие сосуды и нервы, и палец полностью прижился.
Медики признают, что прогнозы пока давать сложно, случай достаточно редкий. Сейчас пересаженный палец у мальчика — единственный с сохранной ногтевой пластинкой и непораженной кожей. Это позволяет рассчитывать на максимальный функциональный эффект для возможностей ребенка.