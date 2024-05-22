Врач Водовозов предупредил о токсичном веществе, которое находят в чае, меде и молоке

Но почему тогда тот же голубой сыр считается изысканным деликатесом? Все дело в том, что плесень плесени рознь. И та самая голубая плесень не опасна для здоровья обычных людей (за исключением аллергиков). А вот черная плесень, заражающая дома и постройки, может представлять смертельную опасность, рассказывает иммунолог Елена Парецкая.