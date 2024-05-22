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Врач Водовозов предупредил о токсичном веществе, которое находят в чае, меде и молоке

Далеко не всегда природные вещества абсолютно безопасны для нашего здоровья. Как и не все «химозное» — вредный яд.

22 мая 2024
продукты выбор в магазине
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iStock

Люди часто опасаются «химозы», а вот все натуральное и природное считают изначально более полезным и здоровым. Однако на самом деле это заблуждение может очень дорого обойтись.

Токсиколог Алексей Водовозов в своем телеграм-канале рассказал об опасных веществах, которые могут прятаться в привычных и самых простых продуктах.

Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

Люди о них даже не знают

Водовозов привел в качестве примера опрос Федерального института оценки рисков Германии. Там специалисты спрашивали местных жителей о том, каких токсичных веществ в пище они боятся больше всего.

Оказалось, что большинство опасается пестицидов и микропластика в пище. А вот естественные токсины в обычной растительной еде заставляют волноваться вполовину меньше опрошенных.

Среди всех растительных токсинов самыми известными оказались опиаты — о них слышал 61% участников опроса. Почти в 2 раза отстают кумарины — о них знает 31% участников опроса. А вот об очень распространенном растительном токсине соланине, который можно найти даже в обыкновенной позеленевшей картошке, знают только 26% участников опроса.

Обычные люди практически не называли пирролизидиновые алкалоиды. Однако именно они в последнее время становятся все более актуальными. Все дело в том самом популярном мнении, будто все натуральное — обязательно самое полезное.

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«Пирролизидиновые алкалоиды и их окисленные варианты все чаще оказываются загрязнителями меда, чаев, особенно травяных, специй, ароматических сборов, фитопрепаратов, травяных БАД», — пишет врач.

Кроме того, нередко животные на свободном выпасе едят что попало, и в итоге алкалоиды находят в молоке, мясе и яйцах.

Чем опасны пирролизидиновые алкалоиды? Эти вещества и их метаболиты обладают генотоксичностью и гепатотоксичностью, и этот факт подтверждают исследования.

Однако две трети опрошенных переживают как раз из-за «остатков добавочных средств», которые используют при производстве пищи. И все потому, что они «не натуральные, одна химия».

А та же плесень естественна, ее особо не боятся и нередко просто срезают с еды. Хотя продукт с ней уже испорчен и не особо безопасен, с точки зрения токсиколога.

Кстати

Но почему тогда тот же голубой сыр считается изысканным деликатесом? Все дело в том, что плесень плесени рознь. И та самая голубая плесень не опасна для здоровья обычных людей (за исключением аллергиков). А вот черная плесень, заражающая дома и постройки, может представлять смертельную опасность, рассказывает иммунолог Елена Парецкая.

О том, какие еще виды плесени бывают и как они влияют на человеческий организм, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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