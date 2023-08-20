Врач Константинова рассказала, может ли тугой бюстгальтер вызвать рак

Красивое утягивающее белье есть в гардеробе почти любой женщины. Бюстгальтеры на косточках, поддерживающие бюст и приподнимающие его, не всегда удобны, они могут сдавливать грудь. Возникает резонный вопрос: а не опасно ли это?
На вопрос ответила хирург-маммолог клиники Н.И. Пирогова СПбГУ.
Хирург, маммолог клиники Н.И. Пирогова СПбГУ
«Нет достоверных данных, что ношение неудобного бюстгальтера провоцирует развитие рака молочной железы, —
Врач отмечает, что фиброзно-кистозная мастопатия чаще встречается у женщин в период менопаузы.
«Если она вас никак не беспокоит, нет болей в молочных железах, то лечить ее не нужно. Это доброкачественное состояние молочных желез, и рисков переродиться в рак у него нет, — говорит Валерия Константинова. — Нужно просто планово наблюдаться у гинеколога, проходить осмотр и делать маммографию раз в 1-2 года. Что касается неудобного бюстгальтера, то это вопрос комфорта, рисков развития рака при ношении тугого бюстгальтера нет».
Как выбрать правильный и «здоровый» бюстгальтер: советы врача
Маммологи все же не советуют носить давящий бюстгальтер ежедневно. Ношение узкого, неподходящего белья ухудшает циркуляцию лимфы в молочных железах.
Лучше всего выбирать изделия из хлопка или шелка. В белье из синтетических материалов грудь подвергается перегреву и сильнее потеет. В таких условиях кровообращение усиливается, а обменные процессы ускоряются.
Стоит отказаться от моделей бюстгальтера без бретелек. Они основная опора для груди. Бюстгальтеры без них создают дополнительное давление на молочные железы.
На ночь лифчик лучше снимать. Излишнее стягивание груди нарушает выработку гормона сна мелатонина, от этого качество сна может ухудшиться.