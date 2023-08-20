Врач Константинова рассказала, может ли тугой бюстгальтер вызвать рак

«Если она вас никак не беспокоит, нет болей в молочных железах, то лечить ее не нужно. Это доброкачественное состояние молочных желез, и рисков переродиться в рак у него нет, — говорит Валерия Константинова. — Нужно просто планово наблюдаться у гинеколога, проходить осмотр и делать маммографию раз в 1-2 года. Что касается неудобного бюстгальтера, то это вопрос комфорта, рисков развития рака при ношении тугого бюстгальтера нет».