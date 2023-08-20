Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врач Константинова рассказала, может ли тугой бюстгальтер вызвать рак

Многие женщины хотят, чтобы их грудь выглядела упругой, подтянутой и высокой, и для этого покупают белье с поддерживающим эффектом. Есть ли опасность для здоровья, если постоянно носить лифчики на косточках, плотно утягивающие грудь? Отвечает маммолог.

20 августа 2023
бюстгальтер грудь
Источник:
iStockphoto

Красивое утягивающее белье есть в гардеробе почти любой женщины. Бюстгальтеры на косточках, поддерживающие бюст и приподнимающие его, не всегда удобны, они могут сдавливать грудь. Возникает резонный вопрос: а не опасно ли это?

На вопрос ответила хирург-маммолог клиники Н.И. Пирогова СПбГУ.

Валерия Константинова
https://vk.com/clips-68657808

Хирург, маммолог клиники Н.И. Пирогова СПбГУ

«Нет достоверных данных, что ношение неудобного бюстгальтера провоцирует развитие рака молочной железы, — рассказала врач-маммолог Валерия Константинова. — Но пациентки с фиброзно-кистозной мастопатией и болями в молочных железах действительно отмечают усиление симптомов при ношении тугого бюстгальтера. Поэтому таким пациенткам перед месячными следует заменить бюстгальтер с косточками на спортивный поддерживающий лиф. Это может снизить вашу симптоматику».

Врач отмечает, что фиброзно-кистозная мастопатия чаще встречается у женщин в период менопаузы.

«Если она вас никак не беспокоит, нет болей в молочных железах, то лечить ее не нужно. Это доброкачественное состояние молочных желез, и рисков переродиться в рак у него нет, — говорит Валерия Константинова. — Нужно просто планово наблюдаться у гинеколога, проходить осмотр и делать маммографию раз в 1-2 года. Что касается неудобного бюстгальтера, то это вопрос комфорта, рисков развития рака при ношении тугого бюстгальтера нет».

Читайте также

Как выбрать правильный и «здоровый» бюстгальтер: советы врача

Маммологи все же не советуют носить давящий бюстгальтер ежедневно. Ношение узкого, неподходящего белья ухудшает циркуляцию лимфы в молочных железах.

  • Лучше всего выбирать изделия из хлопка или шелка. В белье из синтетических материалов грудь подвергается перегреву и сильнее потеет. В таких условиях кровообращение усиливается, а обменные процессы ускоряются.

  • Стоит отказаться от моделей бюстгальтера без бретелек. Они основная опора для груди. Бюстгальтеры без них создают дополнительное давление на молочные железы.

  • На ночь лифчик лучше снимать. Излишнее стягивание груди нарушает выработку гормона сна мелатонина, от этого качество сна может ухудшиться.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Женское здоровье