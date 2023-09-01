Вплоть до разрыва артерий: почему даже полезные добавки в энергетиках разрушают организм

В последние годы энергетические напитки становятся все более популярными. Увы, вместе с этим все чаще мелькают новости о людях, с которыми любовь к энергетикам сыграла злую шутку. Например, в Крыму мальчик-подросток выпил пару баночек, после чего его мать нашла сына в конвульсиях. Парня увезли в больницу, там врачи диагностировали изменения в поджелудочной железе и печени, проблемы с гормонами щитовидной железы. 28 августа мальчик умер от энцефалопатии.