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Вплоть до разрыва артерий: почему даже полезные добавки в энергетиках разрушают организм

Нередко производители пытаются привлечь покупателей, добавив в сладкие энергетики вроде бы полезные витамины и вещества. Однако от этого напиток не становится лучше, даже наоборот.

1 сентября 20233
энергетики вред
Источник:
unsplash.com

В последние годы энергетические напитки становятся все более популярными. Увы, вместе с этим все чаще мелькают новости о людях, с которыми любовь к энергетикам сыграла злую шутку. Например, в Крыму мальчик-подросток выпил пару баночек, после чего его мать нашла сына в конвульсиях. Парня увезли в больницу, там врачи диагностировали изменения в поджелудочной железе и печени, проблемы с гормонами щитовидной железы. 28 августа мальчик умер от энцефалопатии.

Похожий случай произошел весной в Московской области. Там девушка натощак выпила 2,5 литра энергетика. В итоге ее доставили в реанимацию с тахикардией и почечной недостаточностью.

Почему энергетики так опасны? И из-за чего даже полезные вещества в них ничего хорошего не принесут? Об этом в своем телеграм-канале написал терапевт Олег Абакумов.

Олег Абакумов
Медицина

Терапевт, пульмонолог

Как отмечает специалист, главная проблема энергетиков — то, что в них смешано слишком много компонентов. И врачи при этом не могут сказать, как все вместе они влияют друг на друга.

Обычно в энергетиках содержится много кофеина, таурина, «конская» доза сахара, витамины группы В, иногда женьшень.

Как кофеин в энергетике влияет на человека? По словам Абакумова, есть исследования, которые подтверждают: всего одна баночка увеличивает давление и частоту сердечных сокращений. Кроме того, есть опыты, которые доказывают: энергетики провоцируют развитие аневризмы, разрывы артерий, делают подростков агрессивными.

Из-за огромного количества сахара в составе энергетики повышают риск ожирения и диабета, а значит, и риски других связанных с ними недугами. А еще сладкий напиток быстро доведет ваши зубы до кариеса.

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Таурин — вполне полезная аминокислота. Она помогает быстро и эффективно снижать давление у людей с гипертензией. Однако именно таурин делает энергетики опасными для людей с низким давлением. Если вы нуждаетесь в аминокислоте, лучше получать ее из мяса и морепродуктов.

Нередко в энергетики добавляют L-карнитин, и производители часто выделяют этот факт на упаковке напитка. Это аминокислота, которую в последнее время стали чаще добавлять в «зожную» продукцию. Она окисляет жирные кислоты, стимулирует метаболизм и повышает выносливость. Только вот в энергетиках ее очень и очень мало, подчеркивает Абакумов.

Гуарану и женьшень тоже часто кладут в энергетики. Обычно эти вещества используют после тренировок для вывода молочной кислоты из мышц — это помогает избавиться от боли после нагрузок. Однако зачем их добавляют в бодрящие напитки — до конца неясно.

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А что насчет полезного витамина В? Как поясняет врач, никто не знает точно, каким будет эффект, если смешивать все эти вещества с кофеином. Еще опаснее и вреднее, если энергетик мешают со спиртным. Такой коктейль создает эффект опьянения без сна, когда человек долго не спит и пьет.

Поэтому энергетики лучше не пить. Бодриться стоит с помощью хорошего кофе. А еще лучше — следить за режимом сна. Это самый простой и безопасный способ чувствовать себя бодрым.

Автор текста:Дарья Гапионок
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