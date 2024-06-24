Вплоть до остановки дыхания: чем опасны освежающие салфетки с нашатырем

«Без них не выхожу из дома в жару», «Удобно брать с собой в дорогу», «Нужная вещь для гипотоника…» — такие отзывы в Сети оставляют россияне о влажных одноразовых салфетках для стимуляции дыхания с нашатырем в составе. Их свободно можно купить почти на всех маркетплейсах.
В описании товара говорится, что салфетки помогают справиться со стрессом и беспокойством, «почувствовать себя свежо, комфортно и уверенно в любой ситуации».
Но использование таких салфеток не так уж безвредно, предупреждают врачи. К чему может привести злоупотребление нашатырем, объяснила терапевт.
Отек слизистой и остановка дыхания
«Нашатырный спирт раздражает дыхательные рецепторы, на микродоли секунды дыхание человека останавливается, происходит перезапуск дыхательного центра, затем вновь восстанавливается. То есть нашатырь рефлекторно заставляет человека вдохнуть», — объясняет врач-терапевт Елена Черненко.
Но если вдыхать нашатырный спирт слишком активно, реакция может произойти обратная. Именно поэтому нашатырный спирт на какое-то время убирали из аптек.
«При чрезмерном вдыхании нашатыря можно получить сильный отек слизистой носа и дыхательных путей, настоящий ожог, и, что самое опасное, может произойти остановка дыхания», — продолжает эксперт.
Мало того, когда человек уже упал в обморок и у него отключилось сознание, эти салфетки будут неэффективны, уточняет врач.
Эффект плацебо
«Применение таких салфеток допускается только в какой-то чрезвычайной и экстренной ситуации — когда человек находится в предобморочном состоянии. И то они, скорее, работают как отвлекающий маневр — когда человека нужно отвлечь от ситуации, из-за которой, например, он запаниковал, ему стало плохо. Но делать так самостоятельно крайне опасно», — объясняет врач Елена Черненко.
Терапевт также отмечает, что, скорее всего, в составе таких «освежающих» салфеток содержится незначительное количество нашатырного спирта, которое никак не сможет помочь человеку в экстренной ситуации. Так что их действие можно сравнить с эффектом плацебо: человек убеждает себя, что такое «лечение» имеет реальный терапевтический результат.
Стресс нашатырем не лечится
Врач также предупреждает, что заявления производителей о том, что освежающие салфетки с нашатырем снимают стресс и и беспокойство, — не более чем рекламная уловка.
«Нашатырем стресс точно ни в коем случае не лечится, — говорит Елена Черненко. — А самое опасное — если у человека повторяются обмороки он спасается такими салфетками, но к врачу не обращается. Это крайне опасно. Так он только отвлекает себя от проблем со здоровьем, но они при этом никуда не исчезают. Человек может пропустить какое-то серьезное заболевание — например, тяжелую анемию, бронхиальную астму, нарушение ритма сердца. Поэтому, если вы склонны к обморокам, надо не запасаться салфетками, а обратиться к врачу и выяснить причину своего состояния».
Ранее врач СПбГПМУ рассказала, по какой причине могут случаться обмороки. Если исключить тревогу, страх, испуг, то самыми распространенными считаются кардиогенные обмороки, которые связаны с возникновением механических помех для кровотока в сердце — например, с сужением артерий, врожденными пороками сердца, тромбоэмболией, нарушениями сердечного ритма — брадикардией, тахикардией.