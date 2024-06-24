Вплоть до остановки дыхания: чем опасны освежающие салфетки с нашатырем

« Нашатырем стресс точно ни в коем случае не лечится , — говорит Елена Черненко. — А самое опасное — если у человека повторяются обмороки он спасается такими салфетками, но к врачу не обращается. Это крайне опасно. Так он только отвлекает себя от проблем со здоровьем, но они при этом никуда не исчезают. Человек может пропустить какое-то серьезное заболевание — например, тяжелую анемию, бронхиальную астму, нарушение ритма сердца. Поэтому, если вы склонны к обморокам, надо не запасаться салфетками, а обратиться к врачу и выяснить причину своего состояния».