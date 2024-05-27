Возраст не помеха: 5 качеств женщин 40+, которые кружат голову мужчинам

Действительно, большинство женщин воспринимают возраст в 40 лет как некий рубеж, который, прямо скажем, радости и оптимизма не добавляет. Становится грустно от осознания, что не за горами менопауза, а в зеркале все чаще и чаще замечаешь возрастные изменения: то новую морщинку, то новую складочку. А если еще и личная жизнь к этому времени не сложилась, можно и вовсе впасть в хандру.
Конечно, почти всегда есть выбор, но не всем он подходит. К примеру, некоторые привыкли общаться со сверстниками и хотели бы найти именно такого партнера, а не намного старше. Но, как нередко можно слышать, внимание мужчин 40+ больше обращено на молодых, стройных, легких. Считается, что и из семьи мужчина, если что-то не складывается, уходит обязательно к молодой. Так ли это или возраст здесь не помеха?
По мнению врача-сексолога и психотерапевта Дмитрия Орлова, сейчас возраст перестал быть определяющим фактором в оценке привлекательности женщины. К тому же существует много способов поддерживать себя в форме, следить за внешностью и выглядеть даже намного моложе своих лет. Несмотря на существующие стереотипы о «стандартах привлекательности», в реальности зрелая личность выбирает себе партнера, ориентируясь на собственные предпочтения и потребности.
Сексолог, психотерапевт, преподаватель курса «Консультант в сфере сексуальных отношений» в онлайн-школе психологических профессий «Психодемия»
«Как правило, к 35-40 годам большинство людей проходят путь достижения своих целей в разных сферах, а это создает основу для формирования уверенности и стабильной идентичности. Именно эти процессы приводят к формированию определенных качеств человека, которые могут вызывать симпатию и сексуальный интерес. Также с годами мы понимаем, как лучше относиться к своему телу и как заботиться о своем здоровье», — говорит Дмитрий Орлов.
Кроме того, для женщин возраст 40+ может еще совпадать с реализацией себя в материнской роли или принятии другого репродуктивного выбора.
«В совокупности с накопившимся опытом это время создает уникальную возможность, когда можно действительно позволить себе жить так, как хочется, а не опираться на стереотипы, требования среды или обязательства», — добавляет эксперт.
Сексолог назвал пять качеств женщин старше сорока, которые интересны и привлекательны для мужчин-сверстников. И не только.
1. Уверенность
Она проявляется в поведении, речи, принятии решений. Уверенная в себе женщина знает себе цену и не стремится подстраиваться под социальные стереотипы, что выгодно отличает ее на фоне других.
2. Эмоциональная зрелость
Понимание своих эмоций дает возможность управлять своим состоянием. Эмоционально зрелая женщина умеет строить более гармоничные и стабильные отношения, где нет ненужной непредсказуемости, зато есть больше доверия и принятия.
3. Независимость и самодостаточность
Достигнув определенных успехов в карьере и жизни, женщина ищет в отношениях партнера, с которым можно развивать именно отношения, не отвлекаясь на финансовые или бытовые вопросы. Поэтому эти качества делают женщину привлекательной в глазах мужчин, которые чувствуют меньше ответственности и обязательств в таких отношениях.
4. Возможность быть искренней
Это, наверное, наиболее ценное качество, которое создает уникальную коммуникацию между людьми. Когда женщина искренне проговаривает свои желания и потребности, а также реагирует на поведение партнера, отношения становятся кристальными и понятными. В них нет причин для домыслов и недосказанности. В таких отношениях мужчина может быть на равных и тоже позволить себе быть искренним.
5. Понимание собственной сексуальности
До 25 лет сексуальность человека развивается, скорее, хаотично. На нее в большей степени влияют биологические факторы, например гормоны, и социальные — стереотипы, требования среды. В итоге до 30-35 лет личная жизнь может развиваться по приоритетам, где собственная сексуальность далеко не на первом месте. Однако накапливающийся положительный сексуальный опыт помогает лучше понять себя, свои желания и предпочтения. В этом отношении контакт с партнером становится понятным и приносит больше удовольствия: оба партнера хорошо знают, что именно им нужно друг от друга в сексе или что партнер нужен именно для секса, а не для каких-то других потребностей, которые реализуются через близость.
«Есть еще один фактор, который имеет отношение только к мужчинам: это их личные ассоциации с образом. Для некоторых из них женщины старше 40 лет наиболее сексуально привлекательны, так как с ними они могут быть в другой роли. Например, если в обычной жизни мужчина, чувствуя социальное давление, стремится быть так называемым „самцом“ и постоянно доказывать это всем окружающим, то в отношениях с уверенной и самодостаточной женщиной он сам может быть тем, кем хочет. Стремление к безусловному принятию партнером — одна из самых важных составляющих сексуального влечения взрослого человека», — добавляет Дмитрий Орлов.
Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах подтверждает: после 35-40 лет наступает пик женской сексуальности. И это, в свою очередь, привлекает противоположный пол. А вот теорию про интерес всех мужчин 40+ исключительно к более молодым и фигуристым эксперт называет иллюзией и заблуждением.
Сексолог, психотерапевт, вице-президент Профессионального объединения врачей сексологов
«Женщины 40+ нередко переживают, что выглядят уже не так привлекательно, как раньше. Например, менее стройные. Но, уверяю, есть мужчины, которые ориентированы как раз на более женственный тип фигуры. Причины могут быть разными — у кого-то, например, была первая влюбленность в женщину более старшего возраста. Некоторые женщины комплексуют из-за складочек на теле, но многим мужчинам не сильно нравятся „фитоняшки“ и спортивные тела, им хочется чувствовать женщину, что она мягкая и теплая», — говорит Андрей Булах.
Что еще такого есть у женщин старше сорока, что привлекает мужчин-сверстников? Андрей Булах перечислил пять преимуществ, которые нередко отмечают сами мужчины.
Они более лояльны к возможным сексуальным неудачам партнера. Такая женщина лучше понимает сексуальность и потребности мужчины, в том числе его возможности. К примеру, более лояльно относится к его возрастным сложностям с возбуждением, эрекцией. По сути, мужчина чувствует себя с ней в более безопасной, комфортной позиции.
«Для мужчины, если мы говорим про новые отношения, сближение с женщиной как некий экзамен. И многие мужчины отмечают, что с молодыми женщинами у них возникает больше тревог и переживаний, мужчина предъявляет к себе больше требований, чувствует конкуренцию с другими молодыми людьми. Ему хочется казаться лучше, и это напрягает. Это напряжение может приводить к усугублению сексуальных проблем, вплоть до синдрома ожидания сексуальной неудачи», — поясняет сексолог.
Они больше знают о себе, своем теле и своих желаниях. Такая женщина более опытная и раскрепощенная в интимных отношениях, она более склонна к экспериментам, лучше понимает, что интересно мужчине и ей лично. А значит, она уже хорошо понимает, что ей необходимо для получения удовольствия от сексуального процесса и может сориентировать мужчину. Мужчинам, соответственно, легче доставить такой женщине удовольствие, что в мужской среде считается критерием успешности.
Они чаще разделяют интересы мужчины. Как правило, многие знакомства в этом возрасте, если люди вместе не работают, происходят в местах «по интересам». Среди моих клиентов есть пары, которые познакомились, катаясь на лыжах, на занятиях скалолазанием и даже на рыбалке. То есть партнеров объединяют общие интересы, что немаловажно.
Они не будут планировать детей. После 40 лет женщина, как правило, уже выходит из репродуктивного возраста, тем более у многих к этому времени уже есть взрослые дети — как у женщин, так и у мужчин. Для многих мужчин это имеет большое значение: не каждый готов в возрасте 40-50 лет снова становится папой и заново проходить этот жизненный опыт. Одно дело — поиграть с внуками, другое — заботиться и воспитывать ребенка 24/7. Да и взрослые дети меньше отвлекают внимание женщины от мужчины.
Они реже изменяют. У многих мужчин есть страх, что молодые женщины чаще изменяют. Они понимают, что с возрастом их сексуальные способности вольно-невольно будут снижаться, а риск измен со стороны более молодой партнерши будет расти, особенно когда разница в возрасте составляет 15-20 и больше лет. Когда оба партнеры немолодые, выше шанс, что женщина не будет искать кого-то на стороне и разрушать отношения, если у мужчины появятся какие-то сложности.
«В психологии есть такое понятие, как „гратированный репродуктивный выбор“. Мужчина примерно пытается определить, какая женщина для него будет комфортной с точки зрения того, способен ли он будет ее обеспечить, быть рядом, удовлетворить ее, в том числе сексуально. Проводилось исследование: мужчинам предлагали из десяти женщин выбрать ту, с которой они готовы были бы строить отношения. Среди них была очень привлекательная, яркая женщина, но ни один мужчина ее не выбрал, все сказали, что с ней будет непросто. К молодым женщинам у некоторых мужчин схожее отношение: с ними бывает сложнее, нужно больше усилий, активности, достижений и так далее. С женщиной же примерно своего возраста мужчина чувствует себя более комфортно, он больше уверен, что „потянет“ ее», — заключил психотерапевт.