Возраст не помеха: 5 качеств женщин 40+, которые кружат голову мужчинам

«В психологии есть такое понятие, как „гратированный репродуктивный выбор“. Мужчина примерно пытается определить, какая женщина для него будет комфортной с точки зрения того, способен ли он будет ее обеспечить, быть рядом, удовлетворить ее, в том числе сексуально . Проводилось исследование: мужчинам предлагали из десяти женщин выбрать ту, с которой они готовы были бы строить отношения. Среди них была очень привлекательная, яркая женщина, но ни один мужчина ее не выбрал, все сказали, что с ней будет непросто. К молодым женщинам у некоторых мужчин схожее отношение: с ними бывает сложнее, нужно больше усилий, активности, достижений и так далее. С женщиной же примерно своего возраста мужчина чувствует себя более комфортно, он больше уверен, что „потянет“ ее», — заключил психотерапевт.