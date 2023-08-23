Вопрос эксперту: «Вызвал скорую, но в больницу не повезли, потому что я из другого региона. Это законно?»

Разболелся правый бок. Таблетки не помогали. Скорая помощь отказалась вести в районную больницу Можайска для проведения УЗИ и рекомендовала ехать в Москву по месту жительства. Я находился на даче, до Москвы мне 200 км. Почему жители Москвы не обслуживаются в регионах по ОМС? Врачи районных больниц ссылаются на то, что им Москва деньги за москвичей не пересылает и поэтому лечить их не будут. Это как? Есть ли пределы экстренной помощи?

Юрий Александрович, 90 лет

Обострение грыжи в позвоночнике. Вызвала скорую помощь в Московской области, Можайский район, так как находилась там на отдыхе. Врач скорой помощи отказался везти меня в больницу, чтобы сделать МРТ позвоночника, и велел ехать в Москву по месту прописки и проводить данные процедуры. Разве это правильно?

Мне пришлось лежать дома три дня, а потом вызывать машину для моей транспортировки в Москву. Разве полис ОМС запрещает обслуживать нас в другом регионе?

Роза Ивановна, 85 лет