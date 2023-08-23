Вопрос эксперту: «Вызвал скорую, но в больницу не повезли, потому что я из другого региона. Это законно?»

Разболелся правый бок. Таблетки не помогали. Скорая помощь отказалась вести в районную больницу Можайска для проведения УЗИ и рекомендовала ехать в Москву по месту жительства. Я находился на даче, до Москвы мне 200 км. Почему жители Москвы не обслуживаются в регионах по ОМС? Врачи районных больниц ссылаются на то, что им Москва деньги за москвичей не пересылает и поэтому лечить их не будут. Это как? Есть ли пределы экстренной помощи?
Юрий Александрович, 90 лет
Обострение грыжи в позвоночнике. Вызвала скорую помощь в Московской области, Можайский район, так как находилась там на отдыхе. Врач скорой помощи отказался везти меня в больницу, чтобы сделать МРТ позвоночника, и велел ехать в Москву по месту прописки и проводить данные процедуры. Разве это правильно?
Мне пришлось лежать дома три дня, а потом вызывать машину для моей транспортировки в Москву. Разве полис ОМС запрещает обслуживать нас в другом регионе?
Роза Ивановна, 85 лет
Эксперт по ОМС, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС»
Обязаны помочь
«В соответствии со ст.35 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно всем гражданам, в том числе иностранным и лицам без гражданства, безотлагательно, без предъявления полиса ОМС, - отвечает на вопросы читателей «Доктора Питера» эксперт по ОМС Михаил Пушков. — Любые состояния, угрожающие жизни (потеря сознания, боли в сердце, травмы, острая боль, кровотечения, отравления и т.д.), требующие срочного медицинского вмешательства, — это показания для оказания экстренной медицинской помощи. Скорая помощь оказывается всегда и всем по факту вызова. При наличии показаний пациент по направлению врачей скорой медицинской помощи должен быть госпитализирован.
Если болезнь угрожает жизни
«Что касается описанных ситуаций, врачи бригады СМП не установили заболевание, угрожающее жизни и показания к госпитализации, выполнили введение обезболивающих препаратов с целью купирования болевого синдрома и правомерно рекомендовали обследование и лечение в амбулаторном звене (поликлинике), - пояснил Михаил Пушков. — В обязанности бригад скорой медицинской помощи не входит дифференциальная диагностика имеющей место патологии с использованием вспомогательных методов исследования, таких как УЗИ и, конечно же, транспортировка для проведения разного рода диагностических исследований в стационар, поскольку все это может быть выполнено в амбулаторных условиях».
Плановые обследования — только дома
«Плановые методы обследования проводят по месту прикрепления по направлению участкового терапевта, а это часто место постоянного проживания гражданина, — продолжает эксперт. — Надо заметить, это может быть не только УЗИ, но и другие методы обследования, которые помогут врачу определиться с имеющей место патологией — поставить диагноз и назначить лечение».
Но это не значит, что пациент не может получить амбулаторную медицинскую помощь в том регионе, где он находится, но не зарегистрирован, уточняет эксперт. Для ее получения есть свой порядок. Вопрос оплаты медицинской помощи в рамках системы ОМС точно не должен беспокоить гражданина с полисом ОМС.
«Действительно первичная медико-санитарная помощь оказывается по участково-территориальному принципу, — говорит Михаил Пушков. — Вся плановая медицинская помощь — исследования, приемы врачей узких специальностей в поликлинике — оказывается по направлению участкового врача-терапевта, как правило, по записи».
Смените поликлинику, это просто
Поэтому, если пациент находится в другом регионе длительный срок, ему необходимо прикрепиться к поликлинике по месту временного пребывания, отмечает эксперт.
«Для этого нужно оформить заявление о прикреплении на главного врача медицинской организации. Для прикрепления к медицинской организации будут необходимы паспорт, документ подтверждающий факт проживания, работы или нахождения по адресу временного пребывания», — рекомендует Михаил Пушков.
Отправляясь за город или за 200 км от Москвы, надо знать, как там организована медицинская помощь, тем более если у вас есть какая-то хроническая патология.
«Рекомендую заранее узнать возможность получения бесплатной медицинской помощи, — советует эксперт. — Если это сельская местность, то с высокой вероятностью там может находиться только ФАП, оснащение которого просто не позволит провести адекватную инструментальную диагностику. Не исключаю, что поликлиника может находиться только в районном центре».
Если остались вопросы
Когда у вас возникают любые сложности с медицинской помощью — отказ при вызове скорой и в последующей госпитализации (в случае необходимости), проблемы с временным прикреплением к поликлинике и с медобслуживанием в ней, — вам необходимо связаться с представителями своей страховой медицинской организации по телефону круглосуточной горячей линии.
Работа с обращениями граждан и помощь им — законодательно закрепленная обязанность СМО (страховой медицинской организации).