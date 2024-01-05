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Вместо сладкого: 5 поводов не стесняться любви к салу

Животные жиры обязательно и каждый день должны присутствовать в организме.

5 января 20243
Вместо сладкого: 5 поводов не стесняться любви к салу

Сало в современном обществе заработало репутацию очень вредного продукта: чистый жир, удар по сердцу, сосудам и прочим органам и системам. Но так ли это на самом деле? Объясняет врач.

Екатерина Волкова
Медицина

Врач акушер-гинеколог.

«Самый частый аргумент отказа от сала: „У меня высокий холестерин!“ — рассказала в своем телеграм-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова. — Но доказано, что только 20-30% холестерина в организме зависит от питания, остальной — синтезируется в печени!»

По словам врача, сало — это животный жир, который должен присутствовать в рационе. Допустимая суточная норма — 20-30 граммов в день. А в холода, когда энергетическая ценность питания выше, можно его даже съесть чуть больше.

5 полезных свойств сала

  1. Источник насыщенных жиров. Они важны для строения половых гормонов. Кстати, есть в нем и ненасыщенные жиры — Омега-3.

  2. Источник жирорастворимых витаминов. Они накапливаются в жировой ткани.

  3. Источник энергии и сытости. В 1 грамме жира содержится в два раза больше энергии, чем в углеводах.

  4. Стимулятор функции желчного пузыря. А значит профилактика нарушений оттока желчи.

  5. Замена сладкого. По словам врача, если все время хочется съесть конфету, стоит добавить в рацион кусочек сала, если вы его, конечно, любите. Вкусный и полезный продукт — это однозначно повышение уровня гормона радости!

Важно!

Позволить себе сало могут все же не все. Если есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ или гепатит, сало может вызвать обострение хронических заболеваний.

Ранее диетолог Гульшат Сираева рассказала, что сало лучше всего есть с чесноком. В нем содержится селен, причем в хорошо усваиваемом виде. Чеснок, в свою очередь, тоже хороший источник селена и выступает отличным партнером салу. 80% россиян испытывают дефицит этого крайне необходимого микроэлемента. Поэтому сало с чесноком — традиционный и любимый продукт многих россиян — самое полезное.

Автор текста:Ирина Себелева
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