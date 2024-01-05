Вместо сладкого: 5 поводов не стесняться любви к салу

Сало в современном обществе заработало репутацию очень вредного продукта: чистый жир, удар по сердцу, сосудам и прочим органам и системам. Но так ли это на самом деле? Объясняет врач.
«Самый частый аргумент отказа от сала: „У меня высокий холестерин!“ —
По словам врача, сало — это животный жир, который должен присутствовать в рационе. Допустимая суточная норма — 20-30 граммов в день. А в холода, когда энергетическая ценность питания выше, можно его даже съесть чуть больше.
5 полезных свойств сала
Источник насыщенных жиров. Они важны для строения половых гормонов. Кстати, есть в нем и ненасыщенные жиры — Омега-3.
Источник жирорастворимых витаминов. Они накапливаются в жировой ткани.
Источник энергии и сытости. В 1 грамме жира содержится в два раза больше энергии, чем в углеводах.
Стимулятор функции желчного пузыря. А значит профилактика нарушений оттока желчи.
Замена сладкого. По словам врача, если все время хочется съесть конфету, стоит добавить в рацион кусочек сала, если вы его, конечно, любите. Вкусный и полезный продукт — это однозначно повышение уровня гормона радости!
Важно!
Позволить себе сало могут все же не все. Если есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ или гепатит, сало может вызвать обострение хронических заболеваний.
Ранее диетолог Гульшат Сираева рассказала, что сало лучше всего есть с чесноком. В нем содержится селен, причем в хорошо усваиваемом виде. Чеснок, в свою очередь, тоже хороший источник селена и выступает отличным партнером салу. 80% россиян испытывают дефицит этого крайне необходимого микроэлемента. Поэтому сало с чесноком — традиционный и любимый продукт многих россиян — самое полезное.