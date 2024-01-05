Вместо сладкого: 5 поводов не стесняться любви к салу

Ранее диетолог Гульшат Сираева рассказала, что сало лучше всего есть с чесноком. В нем содержится селен, причем в хорошо усваиваемом виде. Чеснок, в свою очередь, тоже хороший источник селена и выступает отличным партнером салу. 80% россиян испытывают дефицит этого крайне необходимого микроэлемента. Поэтому сало с чесноком — традиционный и любимый продукт многих россиян — самое полезное.