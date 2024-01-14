Ветеринар Костюкова назвала ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

О случае выявления латентной формы смертельного для собак пироплазмоза у четырехмесячного щенка-метиса рассказали специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.
Бессимптомный случай
Пироплазмоз может протекать у животного совершенно бессимптомно — в латентной форме. Именно про такой случай
Врачи осмотрели щенка, блох и клещей у него не нашли, никаких признаков нездоровья не обнаружили. Но ветеринары все же решили проверить собаку на кровепаразитарные болезни и взяли кровь на анализ.
«В эритроцитах обнаружились значительные скопления паразитов Piroplasma canis из рода Babesia, передающихся кровососущими иксодовыми клещами. На основании исследования был поставлен диагноз: пироплазмоз собак», — рассказала Елена Костюкова, ветеринарный врач.
К счастью, щенку было вовремя назначено лечение, за его жизнь можно не беспокоиться.
Переносят клещи
Заражается опасным пироплазмозом собака после укуса клеща и попадания в ее кровь пироплазмы. Паразит начинает активно размножаться в эритроцитах, вызывая их разрушение. Если животное долго не получает терапию, возможен летальный исход.
Болеют пироплазмозом собаки всех пород и возрастов, но в зоне особого риска — щенки и породистые животные. В скрытой форме болезнь может протекать до двух недель.
Симптомы пироплазмоза
Повышение температуры тела собаки до 41 градуса.
Угнетенное состояние, слабость — вплоть до обездвиживания.
Отказ от еды.
Красный или коричневый цвет мочи.
Бледность или желтизна слизистой.
Рвота и понос.
«Если вы обнаружили клещей на теле собаки или кошки, необходимо сразу же обратиться в лабораторию, чтобы исключить вероятность бессимптомного пироплазмоза. Оставаясь незамеченной, эта болезнь может вызвать серьезные осложнения и даже привести к смертельному исходу», — предупреждает Елена Костюкова.