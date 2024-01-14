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Ветеринар Костюкова назвала ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

Краснодарские ветеринары спасли щенка, которого поразила смертельно опасная для собак болезнь. Как ее выявить на ранней стадии и спасти питомца?

14 января 2024
пироплазмоз собака болезнь
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iStockphoto

О случае выявления латентной формы смертельного для собак пироплазмоза у четырехмесячного щенка-метиса рассказали специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Бессимптомный случай

Пироплазмоз может протекать у животного совершенно бессимптомно — в латентной форме. Именно про такой случай рассказали ветеринары из Краснодара. Щенок чувствовал себя совершенно здоровым: отлично ел, вел себя активно, никаких признаков болезни у него не было. Но хозяева проявили похвальную бдительность и привели питомца на проверку к ветеринарам. Беспокойство у них вызвало то, что на щенке они обнаружили клещей. И, как оказалось, волновались хозяева собаки не зря.

Врачи осмотрели щенка, блох и клещей у него не нашли, никаких признаков нездоровья не обнаружили. Но ветеринары все же решили проверить собаку на кровепаразитарные болезни и взяли кровь на анализ.

«В эритроцитах обнаружились значительные скопления паразитов Piroplasma canis из рода Babesia, передающихся кровососущими иксодовыми клещами. На основании исследования был поставлен диагноз: пироплазмоз собак», — рассказала Елена Костюкова, ветеринарный врач.

К счастью, щенку было вовремя назначено лечение, за его жизнь можно не беспокоиться.

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Переносят клещи

Заражается опасным пироплазмозом собака после укуса клеща и попадания в ее кровь пироплазмы. Паразит начинает активно размножаться в эритроцитах, вызывая их разрушение. Если животное долго не получает терапию, возможен летальный исход.

Болеют пироплазмозом собаки всех пород и  возрастов, но в зоне особого риска — щенки и породистые животные. В скрытой форме болезнь может протекать до двух недель.

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Симптомы пироплазмоза

  • Повышение температуры тела собаки до 41 градуса.

  • Угнетенное состояние, слабость — вплоть до обездвиживания.

  • Отказ от еды.

  • Красный или коричневый цвет мочи.

  • Бледность или желтизна слизистой.

  • Рвота и понос.

«Если вы обнаружили клещей на теле собаки или кошки, необходимо сразу же обратиться в лабораторию, чтобы исключить вероятность бессимптомного пироплазмоза. Оставаясь незамеченной, эта болезнь может вызвать серьезные осложнения и даже привести к  смертельному исходу», — предупреждает Елена Костюкова.

Автор текста:Анна Майская
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