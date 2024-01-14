Ветеринар Костюкова назвала ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

Пироплазмоз может протекать у животного совершенно бессимптомно — в латентной форме. Именно про такой случай рассказали ветеринары из Краснодара. Щенок чувствовал себя совершенно здоровым: отлично ел, вел себя активно, никаких признаков болезни у него не было. Но хозяева проявили похвальную бдительность и привели питомца на проверку к ветеринарам. Беспокойство у них вызвало то, что на щенке они обнаружили клещей. И, как оказалось, волновались хозяева собаки не зря.