Ваша собака любит ездить на попе? Вот о чем это может говорить

По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, внезапно появившаяся тяга поездить на попе у домашнего питомца может быть признаком проблем с параанальными железами. Эти железы, их две, выделяют секрет со специфическим запахом, он используется у животных как маркер для распознавания друг друга. Расположены они под хвостом, по бокам от ануса.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«В норме секрет этих желез выходит в момент дефекации. Это естественный путь опорожнения желез. Но не у всех животных они опорожняются самостоятельно, и тогда их надо чистить», —
Параанальные железы у собак могут не опорожняться естественным путем по разным причинам. Среди них запоры, неправильное питание или редкие прогулки.
По словам ветеринара, такая проблема у собак встречается намного чаще, чем у котиков, хотя эти железы у них тоже имеются и тоже могут забиваться. Больше всего предрасположены к этому голые породы кошек.
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Как понять, что железы переполнены
Наталья Федосеева назвала шесть признаков, которые могут указывать на проблемы с опорожнением параанальных желез у вашей собаки:
проявляет повышенный интерес к хвосту;
грызет хвост;
грызет область спины;
постоянно вылизывает область анального отверстия;
ездит на попе;
неприятный запах от питомца. Чаще всего этот запах похож на рыбный и появляется он в момент эмоциональных всплесков — например, радости или стресса.
Что делать
Эти железы надо чистить, но только тем животным, у которых они не чистятся самостоятельно. По словам врача, частота процедуры индивидуальна и зависит от симптомов у животного. Одним надо это делать каждый месяц, а другим достаточно раз в 2-6 месяцев.
Если же вы не будете обращать внимание на такие проблемы и железы наглухо забьются, можно дождаться больших неприятностей.
«Многие хорошо знают эти ситуации. Когда у питомца вы замечаете кровь около хвоста. Или следы крови по всему дому. Владельцам всегда страшно в этот момент, и первая мысль — кишечное кровотечение. А это вскрылась железа — лопнул абсцесс. Животному очень больно, оно не дает трогать себя, текут гной и кровь. Здесь уже надо будет ходить в клинику на промывания и, возможно, пить антибиотики», — предупреждает специалист.