Ваша собака любит ездить на попе? Вот о чем это может говорить

«Многие хорошо знают эти ситуации. Когда у питомца вы замечаете кровь около хвоста. Или следы крови по всему дому. Владельцам всегда страшно в этот момент, и первая мысль — кишечное кровотечение. А это вскрылась железа — лопнул абсцесс . Животному очень больно, оно не дает трогать себя, текут гной и кровь. Здесь уже надо будет ходить в клинику на промывания и, возможно, пить антибиотики», — предупреждает специалист.