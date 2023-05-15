В Якутии врачи спасли кота, проглотившего отвертку

Ветеринарным врачам города Среднеколымска в Якутии удалось спасти кота Мурзика, проведя экстренную операцию. Из тонкого кишечника животного извлекли инородный предмет.
Находка удивила не только врачей, но и хозяина кота.
«Оказалось, что кот проглотил отвертку длиной около 20 см, да еще и с острым концом», —
Удивительно, но столь опасный предмет не повредил домашнему питомцу внутренние органы — оказалось, ткани кишечника Мурзика не пострадали. Как выяснилось, животное ходило с отверткой в животе больше недели.
К счастью, операция по извлечению инородного предмета прошла успешно, Мурзик чувствует себя прекрасно.
Смертельно опасны для кошек
Ранее ветеринар рассказал «Доктору Питеру», что для домашних питомцев могут быть опасны даже самые обычные предметы в доме. Стоит убирать подальше с глаз животных, например, монеты разного достоинства, шарики от моли, батарейки, свечи, детский пластилин, мелкие детали игрушек и, конечно, нитки, иголки и различные мелкие инструменты.
Еще одна серьезная опасность для кошек — открытое для проветривания пластиковое окно в откинутом положении. Никогда не оставляйте его так, если у вас дома живет кот, когда уходите из дома. Это может обернуться настоящей трагедией.
«Если животное решит подышать свежим воздухом и полезет в окно, оно может соскользнуть, провалиться наполовину и оказаться в ловушке, так как не сможет зацепиться за пластик и стекло. Кровеносные сосуды в этом случае будут сжаты, и, если кот будет находиться в таком положении долго, случится омертвление тканей, что приведет к гибели животного», — предупреждает ветеринарный врач Александр Бурдинский.
Стоит напомнить, что владельцам домашних животных обязательно надо проверять, не забрался ли кот или кошка в стиральную машинку, прежде чем ее включать. А еще — внимательно следить, не идет ли за вами пушистый питомец, когда вы закрываете дверь, — вы можете серьезно травмировать любимца.
Имплант для кошки
Ранее «Доктор Питер» рассказывал историю спасения кота Лапуни. Российские ученые создали уникальный гибридный имплантат для замещения пораженного участка кости животного.
Он был вживлен домашнему коту Лапуне, страдающему остеосаркомой. По данным разработчиков, имплантат прижился, а четвероногий пациент полностью поправился после операции.