В Якутии врачи спасли кота, проглотившего отвертку

«Если животное решит подышать свежим воздухом и полезет в окно, оно может соскользнуть, провалиться наполовину и оказаться в ловушке, так как не сможет зацепиться за пластик и стекло. Кровеносные сосуды в этом случае будут сжаты, и, если кот будет находиться в таком положении долго, случится омертвление тканей, что приведет к гибели животного», — предупреждает ветеринарный врач Александр Бурдинский.