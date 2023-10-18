В России могут законодательно запретить вегетарианство для детей

Нельзя разрешать родителям делать из детей сыроедов и вегетарианцев. С такой инициативой выступила детский омбудсмен из Татарстана. За последний год в России было несколько случаев гибели детей в семьях, где придерживаются нестандартного подхода к питанию.
18 октября 20233
С неожиданной законодательной инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила запретить в России вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. По ее словам, это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей. Соответствующее предложение уже направлено в Госдуму РФ, сообщает РИА Новости.
Опасная диета
По словам детского омбудсмена, сейчас законодательно не определены меры ответственности родителей за то, что они принуждают детей становиться вегетарианцами или сыроедами. Особенно опасно это для малышей первого года жизни, обращает внимание Ирина Волынец.
Дети не получают достаточно важнейших витаминов и микроэлементов, если их родители придерживаются альтернативного подхода к питанию. Если малыши не получают мяса, у них развивается дефицит витаминов В12 и D, которые необходимы для нормального роста и развития ребенка.
Недополучат дети-вегетарианцы и таких важных минералов и микроэлементов, как железо, йод, цинк, кальций. Это может вызвать отставание в развитии малышей, отмечает Волынец. Также отказ от мяса, если ребенку еще не исполнилось трех лет, грозит нарушениями моторики, у него пострадают неврологические дисфункции, разовьется дисбаланс гормонов щитовидной железы.
За последний год в России стало известно сразу о нескольких случаях, когда у родителей, придерживающихся строгих правил питания, умерли маленькие дети.
В Красноярске родителей-сыроедов, которые не обращались за медпомощью, обвиняют в смерти двухлетней дочери. Отцу и матери предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Правда, сами они свою вину отрицают. Они считают, что дочка умерла из-за перенесенной коронавирусной инфекции.
В Сочи в начале этого года умер месячный ребенок. Его отец — 43-летний блогер, который пропагандировал сыроедение и питание солнцем. Следствие подозревает, что малыша просто заморили голодом.
Случалось подобное и в других странах. Так, во Флориде у семейной пары сыроедов ребенок умер от голода. Его мать сама не ела ничего, кроме сырых овощей и фруктов, даже когда кормила новорожденного младенца грудью. В полтора года малыш весил всего 7 кг.
Похожая история произошла в Австралии. Родители год кормили маленькую дочку смесью из кокосовой воды и питательного порошка. Девочка попала в больницу и умерла.
«Ребенок, который совсем не ест животных продуктов, — больной ребенок. Это аксиома, — считает петербургский врач-педиатр Станислав Андриянов. — Причем речь не только про мясо в рационе детей, но и про яйца, рыбу, молоко, сливочное масло и вообще все, что мы получаем от животных».
Взрослому, в принципе, можно прожить без мяса, но не без животных продуктов. Хотя 1-2 раза в неделю мясные продукты я бы все-таки включал в рацион, отмечает врач.
По его словам, если ребенок ест мясо и птицу хотя бы 3-4 раза в неделю, это уже хорошо и может быть достаточно.