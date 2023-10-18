В России могут законодательно запретить вегетарианство для детей

В Красноярске родителей-сыроедов, которые не обращались за медпомощью, обвиняют в смерти двухлетней дочери. Отцу и матери предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Правда, сами они свою вину отрицают. Они считают , что дочка умерла из-за перенесенной коронавирусной инфекции.

В Сочи в начале этого года умер месячный ребенок. Его отец — 43-летний блогер, который пропагандировал сыроедение и питание солнцем. Следствие подозревает, что малыша просто заморили голодом.

Случалось подобное и в других странах. Так, во Флориде у семейной пары сыроедов ребенок умер от голода. Его мать сама не ела ничего, кроме сырых овощей и фруктов, даже когда кормила новорожденного младенца грудью. В полтора года малыш весил всего 7 кг.