В Минздраве рассказали о заболеваемости ОРВИ и условиях введения масочного режима

По данным комитета по здравоохранению на 12 сентября, В Петербурге привились от гриппа уже более 200 тысяч человек. Пройти вакцинацию можно как в своей поликлинике, так и в мобильном прививочном пункте. Там пациента осмотрит врач — измерит температуру, уточнит, нет ли аллергии. Только после этого делается прививка.