В Минздраве рассказали о заболеваемости ОРВИ и условиях введения масочного режима

В России в середине сентября 2023 года наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом официально заявляют в Минздраве. Это связано с массовым возвращением из отпусков, началом занятий в школах. Но в целом ситуация стабильная.
Об этом 17 сентября
помощник министра
Введут ли масочный режим?
— Несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, в целом эпидобстановка сегодня стабильная, —
Он также объяснил, в каком случае вводится введение масочного режима.
— Исходя из эпидситуации в конкретных регионах — в случае заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала, — отметил Кузнецов. — Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов.
Ранее о том, что масочный режим в России возвращать не планируют, если для этого не будет серьезных оснований, заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что учреждения вправе вводить временные локальные ограничения, сообщили
Пора делать прививку
В России сейчас действует оперативный штаб Минздрава, его возглавляет министр Михаил Мурашко. Регионам поручено активно включаться в работу из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь надо запастить медикаментами, выстроить маршрутизацию пациентов и проработать усиление участковой и инфекционной служб.
Также в регионах начата вакцинация от гриппа — в Минздраве настоятельно рекомендуют ее пройти.
По данным комитета по здравоохранению на 12 сентября, В Петербурге привились от гриппа уже более 200 тысяч человек. Пройти вакцинацию можно как в своей поликлинике, так и в мобильном прививочном пункте. Там пациента осмотрит врач — измерит температуру, уточнит, нет ли аллергии. Только после этого делается прививка.
Детей в мобильных пунктах не прививают. Их вакцинируют от гриппа в детских садах и школах при наличии информированного добровольного согласия родителей.
А что с коронавирусом?
По
Что касается ковидных «лидеров» по стране, то по абсолютному приросту и госпитализациям за неделю (с 3 по 10 сентября) впереди всех были вот эти регионы:
Москва,
Петербург,
Башкортостан,
Самарская область,
Краснодарский край,
Пермский край,
Свердловская область,
Челябинская область.