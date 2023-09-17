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В Минздраве рассказали о заболеваемости ОРВИ и условиях введения масочного режима

А в вашем окружении тоже все болеют? Насморк, кашель, температура — привычные спутники сезонного ОРВИ. О том, как обстоят дела в России сейчас с заболеваемостью и о том, будет ли введен масочный режим, рассказали в Минздраве. Поводы для беспокойства есть.

17 сентября 2023
орви грипп заболеваемость
Источник:
iStockphoto

В России в середине сентября 2023 года наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом официально заявляют в Минздраве. Это связано с массовым возвращением из отпусков, началом занятий в школах. Но в целом ситуация стабильная.

Об этом 17 сентября заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Алексей Кузнецов
медицина

помощник министра

Введут ли масочный режим?

— Несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, в целом эпидобстановка сегодня стабильная, — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. 

Он также объяснил, в каком случае вводится введение масочного режима.

— Исходя из эпидситуации в конкретных регионах — в случае заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала, — отметил Кузнецов. — Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов.

Ранее о том, что масочный режим в России возвращать не планируют, если для этого не будет серьезных оснований, заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что учреждения вправе вводить временные локальные ограничения, сообщили РИА Новости.

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Пора делать прививку

В России сейчас действует оперативный штаб Минздрава, его возглавляет министр Михаил Мурашко. Регионам поручено активно включаться в работу из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь надо запастить медикаментами, выстроить маршрутизацию пациентов и проработать усиление участковой и инфекционной служб.

Также в регионах начата вакцинация от гриппа — в Минздраве настоятельно рекомендуют ее пройти.

По данным комитета по здравоохранению на 12 сентября, В Петербурге привились от гриппа уже более 200 тысяч человек. Пройти вакцинацию можно как в своей поликлинике, так и в мобильном прививочном пункте. Там пациента осмотрит врач — измерит температуру, уточнит, нет ли аллергии. Только после этого делается прививка.

Детей в мобильных пунктах не прививают. Их вакцинируют от гриппа в детских садах и школах при наличии информированного добровольного согласия родителей.

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А что с коронавирусом?

По данным аналитика Алексея Куприянова, который ведет подсчет случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге, за предыдущую неделю отмечается рост по всем показателям, включая активные случаи и загрузку больниц.

Что касается ковидных «лидеров» по стране, то по абсолютному приросту и госпитализациям за неделю (с 3 по 10 сентября) впереди всех были вот эти регионы:

  • Москва,

  • Петербург,

  • Башкортостан,

  • Самарская область,

  • Краснодарский край,

  • Пермский край,

  • Свердловская область,

  • Челябинская область.

Автор текста:Анна Майская
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