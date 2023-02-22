В Кембридже выяснили, как на самом деле влияет на здоровье четырехдневная рабочая неделя

Социальный эксперимент

Результаты, опубликованные авторами исследования, показывают, что четырехдневная рабочая неделя значительно снижает уровень стресса и заболеваемости среди сотрудников.

— Около 71 % работников сообщили о более низком уровне выгорания, а 39 % заявили, что они менее подвержены стрессу по сравнению с тем, что ощущали перед началом эксперимента, — говорится в публикации Кембриджского университета.

Многие респонденты отметили, что теперь им проще совмещать семейные обязанности и работу, а еще у них появилось время на общественно-полезные дела.

Также ученые выяснили, что четырехдневная рабочая неделя привела к сокращению больничных на 65 %, также снизилась текучка — люди на 57 % реже принимали решение об увольнении, чем в этот же период год назад.

— При этом доходы компаний, перешедших на четырехдневную рабочую неделю, почти не изменились в течение этого пробного периода — они даже немного увеличились — в среднем, на 1,4 %, — говорят исследователи.

Руководители компаний перед началом эксперимента боялись, что переход с пятидневки на четырехдневку снизит производительность труда их сотрудников. Но опасения не оправдались.

— Топ-менеджеры не были уверены, что увидят увеличение производительности труда, которое компенсирует сокращение рабочего времени, но это именно то, что и произошло, — сказал социолог Брендан Берчелл, который руководил исследованиями Кембриджского университета. — Многие сотрудники были сами очень заинтересованы в повышении эффективности своей работы.