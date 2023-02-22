В Кембридже выяснили, как на самом деле влияет на здоровье четырехдневная рабочая неделя

В Кембриджском университете подвели итоги эксперимента, во время него социологи выяснили, как влияет на человека четырехдневная рабочая неделя и выгодно ли это руководству?
В исследовании, которое проводилось с июня 2022 года, приняли участие британские компании с 3 тысячами сотрудников в штате — это интернет-магазины, консалтинговые фирмы, ретейл-компании и IT, косметологии, гостиничный бизнес, работающие в маркетинге и здравоохранении и другие. Рабочая неделя в этих компаниях длилась 32 часа.
Ученые в течение всего эксперимента проводили ежедневные опросы сотрудников компаний. Они выясняли, как влияет появление дополнительного свободного времени, в частности, на уровни беспокойства и усталости.
Социальный эксперимент
Результаты,
— Около 71 % работников сообщили о более низком уровне выгорания, а 39 % заявили, что они менее подвержены стрессу по сравнению с тем, что ощущали перед началом эксперимента, — говорится в публикации Кембриджского университета.
Многие респонденты отметили, что теперь им проще совмещать семейные обязанности и работу, а еще у них появилось время на общественно-полезные дела.
Также ученые выяснили, что четырехдневная рабочая неделя привела к сокращению больничных на 65 %, также снизилась текучка — люди на 57 % реже принимали решение об увольнении, чем в этот же период год назад.
— При этом доходы компаний, перешедших на четырехдневную рабочую неделю, почти не изменились в течение этого пробного периода — они даже немного увеличились — в среднем, на 1,4 %, — говорят исследователи.
Руководители компаний перед началом эксперимента боялись, что переход с пятидневки на четырехдневку снизит производительность труда их сотрудников. Но опасения не оправдались.
— Топ-менеджеры не были уверены, что увидят увеличение производительности труда, которое компенсирует сокращение рабочего времени, но это именно то, что и произошло, — сказал социолог Брендан Берчелл, который руководил исследованиями Кембриджского университета. — Многие сотрудники были сами очень заинтересованы в повышении эффективности своей работы.
Как результат, 92 % компаний, принявших участие в эксперименте, решили продолжить его, а 14 фирм оставили четырехдневку для сотрудников в постоянном режиме.
Россиян и так все устраивает?
В России, согласно Трудовому праву, продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. В 2019 году в России заговорили о возможности введения четырехдневки, но как распределить на четыре дня недельную рабочую нагрузку в 40 часов, которая прописана в Трудовом кодексе, решить не удалось. Удивительно, но опрос
Пока официально четырехдневной рабочей недели нет ни в одной стране мира. Эксперименты проводят в Италии и Японии.
Добавим, что в Израиле рабочая неделя начинается в воскресенье и заканчивается в четверг или пятницу после обеда. Основной выходной в стране — суббота. А вот во многих мусульманских странах выходной — пятница. В Саудовской Аравии, например, работают с субботы до среды.