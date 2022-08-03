5. Избавляйтесь от плохих мыслей

А также от страхов и переживаний — старайтесь делать это каждый день. Научитесь искренне прощать. Если надо, осваивайте для этого духовные практики или сходите на прием к психологу.

6. Постоянно читайте

Можно выбрать по своему вкусу — профессиональную литературу, духовные книги, классиков, психологию.

7. Создайте хорошее окружение

Замечайте и общайтесь с умными, успешными людьми. Окружите себя теми, от кого заряжаешься, учишься. Старайтесь видеть истинную красоту в людях, особенно в женщинах, и научиться эстетически наслаждаться их красотой и грацией.

8. Постоянно учитесь чему-то новому

Находите каждый раз все новое и новое хобби: игру на гитаре, сноуборд, бокс, теннис.

9. Будьте в потоке

Это значит, стоит научиться медитировать, слушать хорошую музыку, выезжать на природу, смотреть на воду, на деревья, на горы, море, небо.

10. Следите за своими поступками

Делайте людям и поступайте с ними так, как хотели бы, чтобы делали вам и поступали с вами — как в работе, так и в жизни.

11. Живите с юмором

Это лучше делать всегда.

Ранее Марк Гадзиян рассказывал о простом средстве, которое может защитить мужчину от климакса. Да, у мужчин он тоже бывает. Кроме возможностей медицины, для снижения эффекта возрастного андрогенодефицита (дефицита тестостерона — главного мужского полового гормона) врач советовал как можно дольше оставаться физически активным. Но при этом нагрузки не должны быть излишне активными — иначе можно получить обратный эффект. Почему так, читайте ЗДЕСЬ.