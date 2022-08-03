По мнению хирурга-уролога Марка Гадзияна, возраст существует лишь в нашей голове.
- Очень часто как врач, как уролог я вижу мужчин в 40-45 лет, похожих на стариков. И вижу 60-70 летних «живчиков», без лишнего веса, улыбающихся и очень активных! Иногда рядом с ними 30-35-летние красивые женщины. Генетика, скажете вы? А я скажу, что нечто иное, хотя связь с генетикой тоже есть. Но есть такое понятие как «эпигенетика», когда под воздействием факторов внешней среды и даже мыслей у одного и того же индивида активизируются те или иные гены (иногда спящие). Человек в какой-то момент перестает стареть, или, наоборот, угасание происходит очень быстро, — рассказал Марк Гадзиян в своем телеграм-канале.
Врач поделился своими личными, проверенными правилами, которые помогают мужчине как можно дольше сохранять молодость. Причем большая часть из них посвящена образу мышления.
1. Будьте в хорошей физической форме
Для этого нужны:
утренняя зарядка — хотя бы через день,
контрастный душ — можно через день,
спорт — 4 раза в неделю, по 45 минут в день (чередуем статические и динамические нагрузки),
баня — раз в 2 недели,
сон — не менее 7 часов в сутки.
загар — проводить минимум времени на активном солнце, и то в определенные часы и с защитным кремом.
2. Питайтесь правильно
Это значит:
минимум мяса, жареного и соленого,
отказаться от сахара, мучного и сладких напитков,
пить кофе не более 2-х раз в день,
пить алкоголь редко и дозировано. Лучше отдать предпочтения сухому вину — красному или белому.
бросить курить, в том числе и кальяны.
3. Любите дело, которым занимаетесь
Например, работу. А еще лучше — в своем деле развиваться и идти вперед, не останавливаясь на достигнутом.
4. Проводите больше времени с близкими
Особенно с детьми. Чем больше — тем лучше, так как они заряжают на подвиги, и позитив остается надолго.
5. Избавляйтесь от плохих мыслей
А также от страхов и переживаний — старайтесь делать это каждый день. Научитесь искренне прощать. Если надо, осваивайте для этого духовные практики или сходите на прием к психологу.
6. Постоянно читайте
Можно выбрать по своему вкусу — профессиональную литературу, духовные книги, классиков, психологию.
7. Создайте хорошее окружение
Замечайте и общайтесь с умными, успешными людьми. Окружите себя теми, от кого заряжаешься, учишься. Старайтесь видеть истинную красоту в людях, особенно в женщинах, и научиться эстетически наслаждаться их красотой и грацией.
8. Постоянно учитесь чему-то новому
Находите каждый раз все новое и новое хобби: игру на гитаре, сноуборд, бокс, теннис.
9. Будьте в потоке
Это значит, стоит научиться медитировать, слушать хорошую музыку, выезжать на природу, смотреть на воду, на деревья, на горы, море, небо.
10. Следите за своими поступками
Делайте людям и поступайте с ними так, как хотели бы, чтобы делали вам и поступали с вами — как в работе, так и в жизни.
11. Живите с юмором
Это лучше делать всегда.
Ранее Марк Гадзиян рассказывал о простом средстве, которое может защитить мужчину от климакса. Да, у мужчин он тоже бывает. Кроме возможностей медицины, для снижения эффекта возрастного андрогенодефицита (дефицита тестостерона — главного мужского полового гормона) врач советовал как можно дольше оставаться физически активным. Но при этом нагрузки не должны быть излишне активными — иначе можно получить обратный эффект. Почему так, читайте ЗДЕСЬ.
5 простых привычек, которые помогают женщине дольше оставаться молодой
Их ранее назвала врач-гинеколог Екатерина Волкова.
Засыпать и просыпаться в разные сутки. Ведь гормональная система, кишечник, обмен имеют циркадные механизмы работы;
Стремиться к осознанному питанию. Питание должно учитывать особенности вашего гормонального статуса, метаболизма, возраста, нагрузок, возможности заниматься спортом;
Заботиться о детоксикации;
Не пить лишние БАДы и лекарства. Все обобщенные рекомендации по набору добавок — это не индивидуальный подход. Перед приемом добавок тоже надо сдавать анализы проконсультироваться с врачом;
Больше двигаться. Женщинам старшего возраста, если нет противопоказаний, обычно полезны умеренные силовые нагрузки 2-3 раза в неделю.