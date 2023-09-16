Ученые США выяснили, сколько часов в день надо сидеть, чтобы риск деменции вырос в три раза

«Риск деменции начинает быстро возрастать, если человек сидит 10 часов в день и больше, независимо от того, делает он это время от времени или непрерывно, — объяснил один из авторов исследования. — Так что важно учитывать общее время, которое вы проводите в сидячем положении, суммарно».