Ученые США выяснили, сколько часов в день надо сидеть, чтобы риск деменции вырос в три раза

Исследователи продолжают изучать, как образ жизни человека может повышать риски развития деменции. На этот раз ученые из Штатов оценивали, как слабоумие связано с разными уровнями активности человека в течение дня.
Они проанализировали данные о здоровье более 50 тысяч британцев старше 60 лет. Люди носили на руке специальные устройства, которые отслеживали уровень активности — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Затем за испытуемыми наблюдали в последующие шесть лет. У 414 участников эксперимента была диагностирована деменция.
Риски деменции
Анализ данных показал, что сидение в течение 10 и более часов в день связано с повышенным риском заболевания. Если человек проводил в сидячем положении 12 часов в день, шансы на деменцию возрастали на 63%, более 15 часов — сразу в три раза.
«Риск деменции начинает быстро возрастать, если человек сидит 10 часов в день и больше, независимо от того, делает он это время от времени или непрерывно, — объяснил один из авторов исследования. — Так что важно учитывать общее время, которое вы проводите в сидячем положении, суммарно».
При этом, если сидеть даже до 10 часов в день — дома на диване, работая перед компьютером, ведя машину, — риски развития деменции сильно не повышаются.
Делать перерывы или нет
Ученые отмечают, что, судя по их исследованию, теперь можно не следовать советам вставать каждые полчаса, если вы постоянно сидите, чтобы размяться или прогуляться. На риски развития деменции это никак не влияет.
«Мы обнаружили, что если принять во внимание общее время, проведенное в сидячем положении, то продолжительность отдельных периодов сидячего образа жизни не имеет особого значения», — резюмируют ученые.
Деменция или возрастные особенности
Ранее врач-невролог ФМБА объяснила, что главные симптомы деменции, в том числе болезни Альцгеймера, — это нарушение памяти, особенно краткосрочной (человек не может вспомнить, что с ним было вчера), а также нарушение ориентации в пространстве. Человек может внезапно забыть, куда он идет, перепутать даты, потеряться в хорошо знакомом районе.
«А вот ностальгия по событиям из прошлого, нежелание учиться чему-то новому или осваивать современные технологии, излишняя придирчивость, раздражительность, отрицательное отношение к здоровой критике, рассуждения о довольно скучных и неинтересных для собеседника вопросах — это отнюдь не признак деменции, а скорее нормальный процесс возрастной трансформации личности человека», — поясняет Елена Ширшова.