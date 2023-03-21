Ученые Гарварда выяснили, где работают самые несчастные люди

Как вы думаете, на какой работе человек чувствует себя менее счастливым? Подсказка — это не связано с объемом выполняемых задач, характером начальника, комфортностью рабочего места или количеством проведенного на работе времени.
Ученые из Гарвардской медицинской школы завершили одно из самых продолжительных исследований и выяснили, какой фактор больше других влияет на то, чувствуем мы себя счастливыми или нет,
Исследователи много десятков лет анализировали информацию о здоровье более 700 участников эксперимента. Они задавали им вопросы о жизни, психическом и эмоциональном благополучии. И оказалось, что секрет более счастливой, здоровой и долгой жизни кроется вовсе не в деньгах или профессиональном успехе.
Секрет счастья
— Самая важная и насущная социальная потребность, которую необходимо удовлетворять во всех аспектах нашей жизни, — это позитивные отношения с окружающими, — объясняет профессор Роберт Уолдингер, один из авторов гарвардского исследования.
Таким образом, отмечает ученый, самые «несчастливые рабочие места» — это те, где человеку приходится по минимуму взаимодействовать с коллегами и где у него совсем нет возможностей для построения с ними значимых отношений.
— Если в рамках рабочей деятельности вы связаны с людьми (даже в пределах рабочего коллектива), вы чувствуете себя более удовлетворенным своей работой и выполняете свои обязанности лучше, — говорит Уолдингер.
Когда одинок, даже если вокруг люди
Есть рабочие места, которые и правда не предполагают активного общения с коллегами — к примеру, водитель грузовика, ночной охранник. Но не только.
Важен не только количественный показатель, но и качество общения, говорят исследователи. Так, даже те, у кого работа связана с людьми, могут чувствовать себя в изоляции — если у них нет позитивного, значимого взаимодействия с ними.
— Вот, к примеру, сотрудники в колл-центрах хоть и много общаются, но испытывают огромный стресс на работе — просто потому, что им приходится говорить с нетерпеливыми и все время чем-то недовольными людьми, — говорит Роберт Уолдингер.
По словам ученых, люди, у которых есть друг или приятель на работе, более продуктивны и сильнее увлечены своей работой, чем те, у кого его нет.
Чувство изолированности от других на работе может быть неполезным и для здоровья: