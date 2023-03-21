Ученые Гарварда выяснили, где работают самые несчастные люди

Как вы думаете, на какой работе человек чувствует себя менее счастливым? Подсказка — это не связано с объемом выполняемых задач, характером начальника, комфортностью рабочего места или количеством проведенного на работе времени.

Ученые из Гарвардской медицинской школы завершили одно из самых продолжительных исследований и выяснили, какой фактор больше других влияет на то, чувствуем мы себя счастливыми или нет, пишет издание CNBC.