По словам специалистов, минимум две трети тарелки в каждый прием пищи должны занимать продукты растительного происхождения и не более одной трети — животного. Такое распределение считается одним из средств профилактики онкологических заболеваний. Еще одним непременным условием противоракового меню называют ежедневные 5 порций сезонных овощей и фруктов.
Вот какие 5 продуктов с противораковым эффектом эксперты советуют чаще добавлять в свой рацион.
1. Брокколи
Согласно многим исследованиям, брокколи — один из самых полезных овощей для профилактики рака. Он содержит витамин А, витамин С и флавоноиды, такие, как бета-каротин, лютеин, зиаксантин, ксантин. Кроме них, противораковый эффект дают соединения серы, особенно сульфорафан. Как
В брокколи, кроме прочего, есть много железа и калия. Железо в сочетании с витамином С, который облегчает его усвоение, оказывает профилактическое действие при анемии и помогает компенсировать дефицит железа. Калий полезен для сердца, мышц и нервной системы, стабилизирует кровяное давление. Однако, если вы принимаете препараты для разжижения крови, не ешьте брокколи слишком часто — содержащийся в овоще витамин К препятствует действию этих лекарств.
2. Киви
В киви много витамина С — намного больше, чем в лимонах и апельсинах. Достаточно одного киви в день, чтобы покрыть суточную потребность в этом витамине и укрепить иммунитет. Также витамин С — отличный антиоксидант, благодаря которому этот фрукт и работает против рака. А еще аскорбиновая кислота способствует снижению уровня плохого холестерина в крови, предотвращая риск болезней сердца и сосудов.
А благодаря содержанию витамина Е киви еще называют мощным антиоксидантом против свободных радикалов.
3. Черника
Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами. Много в ней и флавоноидов, которые предотвращают рак и в целом клеточное старение.
Черника, которую можно употреблять как в свежем виде, так и в виде сока, также хороша при лечении инфекций мочевыводящих путей и цистита — она действует как противовоспалительное средство. Согласно многим исследованиям, эта ягода полезна и для мозга, прежде всего для памяти и концентрации внимания.
4. Помидоры
Помидоры — отличный источник растительных пигментов — каротиноидов и особенно ликопина. Этот антиоксидант защищает клетки от воздействия свободных радикалов и обладает противоопухолевым действием. Считается, что он полезен для защиты от некоторых видов рака, включая рак яичников. Также ликопин задерживает клеточное старение, поддерживает эластичность кожи и тканей, улучшает здоровье глаз. Среди его полезных эффектов — выведение холестерина, скопившегося в артериях. Важно, что это питательное вещество никуда не пропадает во время термической обработки — ликопин содержится не только в сырых помидорах, но и, например, в томатных соусах.
Плюс — у этого овоща низкий гликемический индекс, поэтому он подходит в том числе и для диабетиков.
5. Соя
Соя особенно полезна женщинам в период менопаузы — она помогает облегчить характерные недомогания благодаря наличию изофлавонов и фитоэстрогенов, которые компенсируют естественное снижение уровня эстрогена с возрастом. Соевые фитоэстрогены также помогают предотвратить у женщин рак молочной железы, а у мужчин — рак простаты.
А еще этот вид бобовых обеспечивает организм необходимыми минералами — кальцием, калием, магнием, железом и фосфором, а также витаминами А, В2, D и Е. Благодаря этой смеси питательных веществ соя полезна для профилактики остеопороза. Среди других ее важных свойств — регуляция кишечной флоры благодаря содержащейся клетчатке, контроль уровня сахара в крови — благодаря клетчатке и полиненасыщенным жирам.