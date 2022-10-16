По словам специалистов, минимум две трети тарелки в каждый прием пищи должны занимать продукты растительного происхождения и не более одной трети — животного. Такое распределение считается одним из средств профилактики онкологических заболеваний. Еще одним непременным условием противоракового меню называют ежедневные 5 порций сезонных овощей и фруктов.

Вот какие 5 продуктов с противораковым эффектом эксперты советуют чаще добавлять в свой рацион.

1. Брокколи

Согласно многим исследованиям, брокколи — один из самых полезных овощей для профилактики рака. Он содержит витамин А, витамин С и флавоноиды, такие, как бета-каротин, лютеин, зиаксантин, ксантин. Кроме них, противораковый эффект дают соединения серы, особенно сульфорафан. Как рассказали специалисты турецкого издания En Son Haber, считается, что он способен защищать от рака молочной железы, простаты, толстой кишки и легких. Сульфорафан также предотвращает возрастные заболевания глаз, к примеру дегенерацию желтого пятна.

В брокколи, кроме прочего, есть много железа и калия. Железо в сочетании с витамином С, который облегчает его усвоение, оказывает профилактическое действие при анемии и помогает компенсировать дефицит железа. Калий полезен для сердца, мышц и нервной системы, стабилизирует кровяное давление. Однако, если вы принимаете препараты для разжижения крови, не ешьте брокколи слишком часто — содержащийся в овоще витамин К препятствует действию этих лекарств.

2. Киви

В киви много витамина С — намного больше, чем в лимонах и апельсинах. Достаточно одного киви в день, чтобы покрыть суточную потребность в этом витамине и укрепить иммунитет. Также витамин С — отличный антиоксидант, благодаря которому этот фрукт и работает против рака. А еще аскорбиновая кислота способствует снижению уровня плохого холестерина в крови, предотвращая риск болезней сердца и сосудов.

А благодаря содержанию витамина Е киви еще называют мощным антиоксидантом против свободных радикалов.