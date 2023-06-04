Трихолог Кохас: «Хороший шампунь не может стоить меньше 500 рублей»

Кстати, ранее дерматовенеролог, трихолог Алена Романова рассказала «Доктору Питеру», так ли на самом деле вредны сульфатные шампуни, как все думают. По словам эксперта,

сульфатов стоит бояться людям, которые любят салонные процедуры — например, кератиновое выпрямление, химическую завивку и так далее. Всем остальным сульфатные шампуни не вредны. Более того, бессульфатные шампуни могут спровоцировать нарушения в работе сальных желез , потому что именно сульфаты убирают с наших волос пыль, микрочастички уличной грязи, выхлопных газов.