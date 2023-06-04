Трихолог Кохас: «Хороший шампунь не может стоить меньше 500 рублей»

Вот уж чего-чего, а шампуней на прилавках — пруд пруди. Они продаются и в аптеках, и в косметических магазинах, и в гипермаркетах. Цена — на любой кошелек: от 100 рублей до нескольких тысяч.
Только вот дешевые шампуни эффект чистоты, может и создадут, но пользы волосам не принесут. И это еще хорошо, если не навредят. Об этом изданию «Говорит Москва»
«Существуют дешевые серии — до 300 рублей, — говорит эксперт. — Но я знаю сырье и понимаю, что не может шампунь стоить 300 рублей и приносить пользу. Сейчас у нас период удорожания всего. Мы не можем создать продукт дешевле 500-700 рублей. Такие продукты уже можно брать».
Что касается профессиональных линеек, тут цены могут быть еще выше: и 1,5, и 4,5 тысячи рублей. Но эксперт предостерегает: возможно, вы переплачиваете не за качество, а за бренд.
«Нужно смотреть, насколько дорогая упаковка, — говорит Ольга Кохас. — Там может быть не столько содержание дорогое, сколько сама упаковка, дизайн, реклама».
Кстати, еще один продукт, который, по мнению трихолога, нужно использовать с осторожностью, — сухой шампунь. Причем не важно, спрей это или присыпка.
«Спрей — это озонированная форма, она очень вредна для кожи, — говорит врач. — Порошок забивает устья фолликул, волосам не хватает кислорода. Как скорая помощь в походе, в больнице — это спасение. Но классический шампунь это не заменит».
Кстати, ранее дерматовенеролог, трихолог Алена Романова рассказала «Доктору Питеру», так ли на самом деле вредны сульфатные шампуни, как все думают. По словам эксперта,
сульфатов стоит бояться людям, которые любят салонные процедуры — например, кератиновое выпрямление, химическую завивку и так далее. Всем остальным сульфатные шампуни не вредны. Более того, бессульфатные шампуни могут спровоцировать нарушения в работе сальных желез, потому что именно сульфаты убирают с наших волос пыль, микрочастички уличной грязи, выхлопных газов.