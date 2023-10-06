Только никаких пузырьков: чем можно и нужно запивать водку

А реальность такова, что время от времени с «беленькой» мы все же сталкиваемся. И лучше ее в такие моменты все же закусывать, а не запивать. В идеале — горячей белковой пищей (например, прекрасным стейком). Но в наших традициях — запивка. А вот какая полезнее? Наши коллеги из издания Maximonline поделились опытом.
Почему не стоит запивать водку?
Аргумент в пользу запивки: она быстро разбавляет алкоголь, снижая ее градус. Но с другой стороны, и это уже аргумент против, она разбавляет и жиры, которые содержатся в еде (вы же пьете не натощак?). А именно эти жиры частично нейтрализуют действие алкоголя.
Кроме того, из-за запивки снижается концентрация алкогольдегидрогеназы — это фермент, который отвечает за переработку алкоголя.
Что точно пойдет во вред
Но если стол скромный, а водка уже в наличии, придется запивать. Тогда уж идем по пути наибольшего сопротивления и стараемся выбирать напитки, которые хотя бы не усугубят опьянение.
Во-первых, никакой газировки, даже если это просто минералка. Пузырьки ускоряют всасывание алкоголя. Если не верите, поэксперементируейте с содовой.
Во-вторых, никакого пива. Забудьте про поговорку, что пиво без водки — деньги на ветер. Единственное, к чему вы придете, так это к тому, что утром не узнаете себя в зеркале.
В-третьих, запрещены сладкие соки и морсы. Печень просто теряется: что ей в первую очередь перерабатывать — сахар и фруктозу или алкоголь? В итоге опьянение наступает быстрее.
Четвертый пункт в перечне противопоказаний — энергетики. Тут неприятное комбо: во-первых, сахар, а во-вторых, те самые «энергетические» компоненты, которые дают дополнительную нагрузку на сердце.
Какие остались варианты?
Получается, что практически никаких. Чисто теоретически — с химической точки зрения — с водкой отлично сочетаются молоко и кисломолочные продукты, потому что в них есть животные жиры, которые не дают резко опьянеть. Но человека, который запивает водку кефиром, могут не понять окружающие.
Оптимальный вариант, по версии экспертов, это несладкий сок, например томатный или более экзотический — березовый. Огуречным или капустным рассолом тоже можно не опохмеляться, а запивать. Капустный, кстати, круче за счет янтарной кислоты.
Ну и простая вода. Хотя ее советуют пить не в процессе, а выпить пару стаканов через 1-2 часа после застолья, но перед сном. Тогда с утра будет не такое сильное обезвоживание.