Только никаких пузырьков: чем можно и нужно запивать водку

А реальность такова, что время от времени с «беленькой» мы все же сталкиваемся. И лучше ее в такие моменты все же закусывать, а не запивать. В идеале — горячей белковой пищей (например, прекрасным стейком). Но в наших традициях — запивка. А вот какая полезнее? Наши коллеги из издания Maximonline поделились опытом.