Терапевт Красикова рассказала, чем заменить статины

Снижение уровня холестерина — ключевая составляющая поддержания здоровья сердца. Статины считаются одним из наиболее эффективных средств в этом направлении.
Однако нередко у пациентов возникает вопрос о том, есть ли альтернативы статинам и когда надо пить препараты этой группы.
Терапевт, руководитель направления дирекции цифровой медицины ВСК
Польза и вред
«Статины обычно назначают при высоком уровне холестерина и/или высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснила „Доктору Питеру“ врач-терапевт Алина Красикова. — Решение о начале приема статинов принимается врачом на основании комплекса диагностических обследований и оценки потенциальной пользы и возможного вреда».
Потенциальные побочные эффекты статинов могут включать мышечные боли и повышение уровня сахара в крови, печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) и другие симптомы, уточняет доктор.
«Регулярное медицинское наблюдение и оценка любых изменений в состоянии здоровья позволяют выявить проблемы на ранней стадии», — говорит терапевт.
Кому нельзя
«Статины противопоказаны людям с печеночными заболеваниями, беременным женщинам, при нарушении функции почек, а также при приеме некоторых групп лекарственных препаратов. Важно открыто обсудить все возможные риски и преимущества с вашим лечащим врачом», — продолжает Алина Красикова
Альтернатива статинам
На сегодняшний день есть альтернативные методы снижения уровня холестерина в крови, отмечает врач. В первую очередь стоит изменить образ жизни: похудеть, наладить правильный режим питания, больше двигаться. Читайте также: эффективная диета при повышенном холестерине и другие рекомендации по питанию.
Также возможно использование других классов лекарственных препаратов.
«Например, есть препараты, селективно ингибирующие абсорбцию холестерина и некоторых растительных стеринов в кишечнике. Они не влияют на выработку холестерина в печени, как статины, а уменьшают его образование в кишечнике. Они могут быть использованы как в монотерапии, так и в некоторых случаях в комбинации со статинами», — поясняет Алина Красикова.
Также с целью регуляции уровня липидов могут использоваться препараты для снижения уровня триглицеридов, например фибраты. Они могут эффективно снижать уровень триглицеридов.
«Кроме того, в настоящее время проводятся исследования новых препаратов из группы ингибиторов PCSK9: они демонстрируют потенциал для снижения уровня холестерина, — говорит терапевт. — На данный момент это препараты дополнительной линии терапии и подключаются в тот момент, когда человек получает максимальные переносимые дозы статинов».
В будущем ингибиторы PCSK9 могут предусмотреть новые возможности для эффективного контроля холестерина, однако необходимо дополнительное исследование для подтверждения их безопасности и эффективности в долгосрочной перспективе, уточняет эксперт.
Также новые возможности контроля холестерина обещают исследования в области моноклональных антител.
«Эти препараты могут управлять конкретными молекулами, обрабатываясь в процессах образования холестерина, обеспечивая более точную и медикаментозную терапию», — объясняет Алина Красикова.