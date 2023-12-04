Терапевт Красикова рассказала, чем заменить статины

«Например, есть препараты, селективно ингибирующие абсорбцию холестерина и некоторых растительных стеринов в кишечнике. Они не влияют на выработку холестерина в печени, как статины, а уменьшают его образование в кишечнике. Они могут быть использованы как в монотерапии, так и в некоторых случаях в комбинации со статинами», — поясняет Алина Красикова.