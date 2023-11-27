Случай из практики врача: мужчина чуть не умер от инфаркта из-за нормальной ЭКГ

Многие уверены, что электрокардиограмма, которую снимают врачи на приеме в поликлинике или во время диспансеризации, имеет определенный срок годности. На самом деле, если по данным ЭКГ с сердцем у вас все в порядке, это не гарантия. Все может измениться, и уже довольно скоро.
Врач-кардиолог петербургского НИИ им. Джанелидзе
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. ДжанелидзеЛичный сайт
Внезапный приступ
«53-летний пациент, за здоровьем которого я наблюдаю в течение трех лет по поводу высокого холестерина и появления крупных бляшек (до 55%) в артериях шеи, позвонил мне с жалобами на внезапное недомогание, — рассказал о случае из практики врач-кардиолог Константин Крулев. — У него впервые в жизни возник приступ болей за грудиной, который продолжался примерно полчаса, носил волнообразный характер („то сожмет, то отпустит“) и сопровождался страхом смерти».
Кардиолог предупредил пациента, что это приступ стенокардии, рассказал о высоком риске инфаркта и посоветовал срочно вызывать «скорую» и ехать в больницу, чтобы провести коронарографию и стентирование.
На грани смерти
Но мужчина решил подождать. Он был уверен, что это недомогание никак не связано с сердцем. Ведь буквально накануне он проходил диспансеризацию, и электрокардиограмма (ЭКГ) ничего криминального не показала. Но состояние ухудшалось. Мужчина не мог пройти и ста метров — приходилось останавливаться и отдыхать, к тому же он обильно потел. Кардиолог смог убедить пациента вызвать «скорую».
«Коронарография показала 95%-й стеноз в проксимальном отделе передней межжелудочковой артерии, куда был незамедлительно установлен стент, — рассказывает Константин Крулёв. — Мужчина, сам того не зная, несколько суток балансировал на грани жизни и смерти».
Как долго действительна ЭКГ
«Кардиограмма показывает состояние, существующее в тот момент, когда она снята, а изменения могут возникнуть в самое ближайшее время, хоть через полчаса, — объясняет врач. — ЭКГ информирует нас о текущем состоянии сердечной мышцы. Вчерашняя или недельной давности кардиограмма неинформативна, если состояние пациента изменилось».
Клиническая картина заболевания для врачей важнее, чем ЭКГ, отмечает кардиолог.
«У пациента ЭКГ не менялась в течение последних двух-трех суток и даже перед коронарографией оставалась совершенно нормальной, — рассказывает Константин Крулёв. — Это не помешало избрать в отношении пациента инвазивную тактику — провести коронарографию, выявившую критический стеноз одной из самых крупных артерий, питающих сердце».
Курение перевесило нормальный холестерин
«Пациент три года до случившегося с ним принимал статины и препарат из группы ингибиторов PCSK9. Уровень холестерина удалось привести в норму, а бляшки в артериях перестали расти. Самочувствие было нормальным, давление тоже, как и результаты анализов, состояние — стабильным. Но, к сожалению, он продолжал курить — более двух пачек в день, — объяснил врач-кардиолог. — Именно курение как фактор риска перевесило нормальный холестерин и артериальное давление. Курение все усилия сводит на нет».
Факты про ЭКГ: это важно
Электрокардиограмму надо смотреть в момент, когда ее снимают, а не через два дня, через неделю и так далее.
ЭКГ может «увидеть» инфаркт уже через несколько минут после него.
«Самые характерные изменения появляются через сутки. Обычно рубец остается на всю жизнь. А признаки инфаркта появляются через несколько минут (в пределах получаса) от тромбоза сосуда», — объясняет кардиолог.
Со временем ЭКГ выгорает, если ее хранить в тепле.
«Сейчас в электрокардиографах используется тепловой способ записи. Чернила остались в прошлом, это слишком неудобно», — рассказал врач.