Технолог Быстров назвал ошибку при хранении растительного масла, которую делает почти каждая хозяйка

А вы задумывались, как правильно хранить растительное масло, чтобы оно не испортилось и не потеряло вкусовые качества? Об одной распространенной ошибке рассказал эксперт.
11 мая 20231
Тот, кто много времени проводит на кухне и готовит завтраки-обеды-ужины, старается максимально облегчить процесс приготовления пищи — держать все необходимые столовые приборы и продукты под рукой. Ведь это крайне неудобно — отвлекаться от плиты и бегать то за луком, то за ложкой, то за маслом.
Но именно это желание оптимизировать и упрощать — большая ошибка.
«Растительное масло хозяйки часто держат возле плиты — удобнее, когда оно находится под рукой. Но так делать нельзя, — рассказал изданию „Дача“ технолог, доцент „Росбиотеха“, технолог Дмитрий Быстров. — На свету масло быстро окисляется, портится. То же самое происходит, если в помещении слишком высокая температура. Поэтому даже на полке в магазине лучше брать ту бутылку, что стоит как можно дальше от края».
Эксперт отмечает, что бутылку с растительным маслом можно хранить в шкафчике, в темном и прохладном месте, пока она закрыта, но сразу после вскрытия ее стоит убирать в холодильник.
Также, покупая масло холодного отжима, нерафинированное, выбирайте темную бутылку. На свету оно потеряет полезные вещества, а упаковка убережет его от этого.
Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, что оливковое масло лучше не хранить в холодильнике: его вкус портится на холоде.
Эксперты Росконтроля рассказали, какие ошибки еще допускают хозяйки, когда используют растительное масло при готовке.
Выбирают для жарки масло с низкой температурой дымления (например, нерафинированное подсолнечное и кукурузное). Кстати, сливочное масло также имеет очень низкую температуру дымления — 177 градусов. Масла с высокой температурой дымления — это миндальное, горчичное, оливковое, соевое, подсолнечное. Для жарки лучше всего подходит рафинированное масло. С помощью специальной обработки его очищают от тех веществ, которые при нагреве могут окисляться и выделять канцерогены.
Температура дымления — это та температура, при которой растительное масло начинает дымиться. Именно с этого момента в нем начинают интенсивно образовываться вредные вещества, объяснили эксперты.
Используют одно и то же масло для жарки несколько раз. В нем образуются канцерогенные вещества, опасные для здоровья.
Обжаривают продукты чрезмерно долго. Пережаривание ведет к излишнему образованию вредных веществ.
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