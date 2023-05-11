Технолог Быстров назвал ошибку при хранении растительного масла, которую делает почти каждая хозяйка

Выбирают для жарки масло с низкой температурой дымления (например, нерафинированное подсолнечное и кукурузное). Кстати, сливочное масло также имеет очень низкую температуру дымления — 177 градусов. Масла с высокой температурой дымления — это миндальное, горчичное, оливковое, соевое, подсолнечное. Для жарки лучше всего подходит рафинированное масло. С помощью специальной обработки его очищают от тех веществ, которые при нагреве могут окисляться и выделять канцерогены.

Температура дымления — это та температура, при которой растительное масло начинает дымиться. Именно с этого момента в нем начинают интенсивно образовываться вредные вещества, объяснили эксперты.