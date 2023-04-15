Названы 7 ошибок, которые допускают почти все при приготовлении курицы

Если вы категорически против жареного и предпочитаете отварную грудку, тут тоже есть свои секреты. Если варить мясо на максимальной мощности, оно станет слишком жестким и сухим, потеряв все свои соки. Повара советуют наливать жидкости столько, чтобы она чуть покрыла мясо, вода должна лишь чуть рябить, а не исходить пузырями. А еще отличный вариант сделать вареную курицу вкусной — добавить в воду при варке нарезанную морковь, сельдерей, лук, раздавленный зубчик чеснока и немного трав и специй. Отлично подойдут тимьян и черный перец горошком. Также важно не передержать курицу в воде — вынимайте ее, когда в центре она перестала быть розового цвета.