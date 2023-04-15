Названы 7 ошибок, которые допускают почти все при приготовлении курицы

Моете курицу перед готовкой
Вы не сможете «смыть» бактерии с сырой курицы, если промоете ее в воде. Наоборот, распространите их по всей кухне: капли могут попасть на разделочные доски, посуду, продукты рядом. Просто промокните курицу бумажными полотенцами. И не переживайте, тепловая обработка поможет убить все вредные микробы, пишет издание
Заливате курицу лимонным соком
Кислота в лимонном соке, лайме или апельсине, если мариновать курицу слишком долго, расщепляет нежное куриное мясо, делает его более рыхлым. В итоге блюдо может получиться невкусным. Плюс кислота может вступить в реакцию с металлом, поэтому лучше мариновать курицу в лимоне в пластике или пакете. Отличный маринад для курицы — кефир или йогурт. Мясо получится очень нежным и вкусным. Но не стоит оставлять в этой заливке курицу надолго: она может стать слишком пористой.
Выкладываете курицу плотно кусочек к кусочку
Так мясо будет готовиться неравномерно. Оставляйте небольшое пространство для маневра, укладывая кусочки курицы на сковородку или противень, лучше, чтобы они не соприкасались. Это важно, если хочется красивой хрустящей корочки. Еще один совет поваров: перед готовкой промокните курицу насухо, если вы готовите ее с кожей. И не пугайтесь, если в самом начале она будет немного прилипать к сковородке. Не пытайтесь ее отодрать, подождите, пока мясо не подрумянится.
Варите грудку в кипящей воде
Если вы категорически против жареного и предпочитаете отварную грудку, тут тоже есть свои секреты. Если варить мясо на максимальной мощности, оно станет слишком жестким и сухим, потеряв все свои соки. Повара советуют наливать жидкости столько, чтобы она чуть покрыла мясо, вода должна лишь чуть рябить, а не исходить пузырями. А еще отличный вариант сделать вареную курицу вкусной — добавить в воду при варке нарезанную морковь, сельдерей, лук, раздавленный зубчик чеснока и немного трав и специй. Отлично подойдут тимьян и черный перец горошком. Также важно не передержать курицу в воде — вынимайте ее, когда в центре она перестала быть розового цвета.
Не даете курице «отдохнуть» после духовки
Повара предупреждают: пока курица запекается, ее соки просачиваются от центра к коже. Поэтому важно дать мясу отдохнуть после того, как вы достали ее из духовки. Иначе курица просто истечет соком на доске, если вы ее начнете сразу разрезать, а мясо останется сухим.
Идеальный вариант — переложить курицу из формы на разделочную доску, чуть прикрыть фольгой, чтобы она не остыла, и дать ей постоять несколько минут, прежде чем подавать на стол и нарезать. В это время можно приготовить соус или навести порядок на кухне.
Разогреваете жареную курицу более одного раза
Каждый раз, когда вы снова разогреваете курицу, вы делаете мясо еще более сухим. В итоге есть его будет невозможно. Если у вас осталась курица после ужина, разогревайте лишь ту порцию, что собираетесь съесть прямо сейчас. Как это сделать лучше всего? Плотно заверните кусок в фольгу, разогрейте в духовке при невысокой температуре. Если вы предпочитаете греть курицу в микроволновке, накройте ее влажным бумажным полотенцем, затем каждую минуту переворачивайте, чтобы мясо прогрелось равномерно.
Жарите курицу и овощи одновременно
Соки из сырой курицы сделают из овощей настоящую мутную кашу: они будут не жариться, а париться. Поэтому лучше сначала приготовить курицу, затем вынуть ее, и в эту же сковородку (если нет пригоревших кусочков) добавить овощи и соус, предварительно разогрев плиту снова почти до максимума.