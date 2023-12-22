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Стоматолог Лебедева объяснила, сколько можно безопасно ходить с отколовшейся пломбой

Если вдруг выпала давняя пломба, не каждый может попасть к врачу моментально. Сколько можно ходить с «голым» зубом? На вопрос отвечает стоматолог.

22 декабря 2023
пломба откололась зуб
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iStockphoto

Кариес — это заболевание зубов, с которым знаком почти каждый взрослый человек. Лечение его подразумевает удаление пораженной ткани зуба и восстановление с помощью пломбы — материала, заполняющего «высверленную» полость. Она прочно прикрепляется к зубу и предотвращает возможность повторной инфекции.

Кстати, впервые пломбирование зубов было предложено еще во второй половине XIX века, и с тех пор эта процедура стала одной из самых распространенных в стоматологии. 

Вероятность скола или выпадения пломбы все-таки существует. По каким причинам это может случиться и как быстро надо стараться попасть к врачу, объяснила стоматолог Ольга Лебедева.

Ольга Лебедева
стоматология

стоматолог-ортодонт, специалист научно-клинического центра «Еврокаппа»

Наиболее распространенные причины скола пломбы

  • Употребление слишком твердой пищи, например, орехов. 

  • Неправильный прикус.
    — Он влияет на организм человека в целом и на здоровье полости рта, может также привести к сокращению срока службы пломб, — объясняет врач. 

  • Бруксизм. Это спазм жевательных мышц, сопровождающийся непроизвольным стискиванием челюстей и их интенсивными движениями во сне.
    - Одно из неприятных последствий бруксизма — стираемость зубов, которая приводит к выпадению или сколу пломб, — продолжает Ольга Лебедева.

  • Неправильная гигиена. В случаях, если пломба была изначально установлена некачественно и в результате недостаточной гигиены полости рта между зубов и на их поверхностях начинает накапливаться зубной налет, который способствует разрушению связи между пломбой и зубом.

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- Симптомы скола пломбы часто включают болевые ощущения и усиление чувствительности зуба при приеме горячей, холодной или сладкой пищи, — рассказывает Ольга Лебедева. — Также может появиться неприятный вкус во рту и даже неприятный запах. 

В случае выпадения или скола пломбы важно обратиться к стоматологу как можно скорее, уверяет врач.

- Помимо дискомфорта во время приема пищи, есть и другие опасности, — объясняет стоматолог. — После выпадения или скола пломбы зуб оказывается незащищенным — в результате попадания бактерий и остатков пищи в его более глубокие слои может произойти инфицирование пульпы. 

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Стоматолог-терапевт проведет осмотр и оценит состояние зуба, а также примет меры для предотвращения возможных осложнений. В случае небольших повреждений врач просто произведет замену пломбы, в случае потери значительного объема тканей — предложит установку вкладки или коронки.

Автор текста:Анна Майская
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