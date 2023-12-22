Стоматолог Лебедева объяснила, сколько можно безопасно ходить с отколовшейся пломбой

Употребление слишком твердой пищи, например, орехов.

Неправильный прикус.

— Он влияет на организм человека в целом и на здоровье полости рта, может также привести к сокращению срока службы пломб, — объясняет врач.

Бруксизм. Это спазм жевательных мышц, сопровождающийся непроизвольным стискиванием челюстей и их интенсивными движениями во сне.

- Одно из неприятных последствий бруксизма — стираемость зубов, которая приводит к выпадению или сколу пломб, — продолжает Ольга Лебедева.