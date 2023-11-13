Станет только хуже: это важное правило приема лекарств многие игнорируют

Часто у врачей спрашивают: зачем пить лекарство от кашля семь дней, если оно уже через три дня помогло? И надо ли принимать антибиотики неделю, если легче стало уже после второй таблетки?
Терапевт-кардиолог рассказывает, почему не стоит самостоятельно отменять назначенные лечащим врачом препараты и чем это грозит.
Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
Есть накопительный эффект
«Лекарственное средство, назначенное врачом для лечения кашля, следует принимать в соответствии с рекомендациями специалиста даже в том случае, если основные симптомы заболевания прошли раньше, чем закончился курс, — объяснила „Доктору Питеру“ терапевт-кардиолог Светлана Мартынова. — Это связано со специфичной фармакодинамикой каждого препарата — механизмом действия и эффектом лекарственного средства».
По словам медика, некоторые лекарства обладают накопительным действием, другие начинают действовать спустя некоторое время после приема определенной дозировки.
«Не стоит завершать прием препаратов, даже если симптомы исчезли, так как отсутствие кашля и других признаков болезни не означает завершение воспалительного процесса, протекающего в дыхательных путях, — говорит врач. — Прерывание лечения может привести к временному улучшению состояния, за которым последует ухудшение с более тяжелыми последствиями для здоровья. Так, например, недолеченный кашель может спровоцировать развитие трахеита или бронхита».
Правила приема антибиотиков
То же самое касается антибиотикотерапии, говорит врач ФМБА.
«Важно отметить, что препараты данной группы нельзя принимать самостоятельно без назначения лечащего врача, — напоминает Светлана Мартынова. — Это связано с тем, что бесконтрольное применение антибиотиков может вызвать антибиотикорезистентность, то есть невосприимчивость организма к определенному виду лекарственных препаратов».
Людям с резистентностью к антибиотикам будет сложнее подобрать препарат, который поможет справиться с бактериальной инфекцией, когда это окажется жизненно необходимым.
Не отменяйте раньше срока
«В случае, если лечащий врач назначил антибиотикотерапию, то принимать препараты необходимо строго в течение указанного времени, — продолжает врач. — Длительность терапии зависит от типа инфекции и наличия сопутствующих симптомов. Сегодня для лечения бактериальных инфекций применяются антибиотики нового поколения, позволяющие остановить рост и развитие бактерий в течение 5-7 дней. Но не стоит заканчивать лечение антибиотиками после 3-4 дней от начала терапии, так как существует вероятность того, что препарат не успеет правильно подействовать».
Кроме того, прерванное лечение также может спровоцировать развитие устойчивости бактерий к антибиотикам, отмечает эксперт.