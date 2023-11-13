Станет только хуже: это важное правило приема лекарств многие игнорируют

«В случае, если лечащий врач назначил антибиотикотерапию, то принимать препараты необходимо строго в течение указанного времени, — продолжает врач. — Длительность терапии зависит от типа инфекции и наличия сопутствующих симптомов. Сегодня для лечения бактериальных инфекций применяются антибиотики нового поколения, позволяющие остановить рост и развитие бактерий в течение 5-7 дней. Но не стоит заканчивать лечение антибиотиками после 3-4 дней от начала терапии, так как существует вероятность того, что препарат не успеет правильно подействовать».