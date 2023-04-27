Спи и худей: 5 простых и эффективных способов топить жир во сне

Худеть во время сна — мечта очень многих. Не будем лукавить: сам по себе сон, конечно, очень важен для вашего самочувствия и успешного похудения, но без дополнительных усилий прийти к фигуре мечты он не поможет. Однако есть пара трюков, которая поможет вам ускорить похудение во время сна и при этом не навредить своему здоровью.
Откажитесь от полуночных перекусов
Попробуйте поесть за несколько часов до сна и голодать до завтрака. В таком случае ваше тело будет сжигать жир вместо глюкозы в течение ночи. Кроме того, такой подход позволяет сократить калорийность рациона за день без ущерба для здоровья. Да и есть на ночь глядя не слишком полезно для вашего пищеварения и вряд ли позволит вам комфортно отдохнуть.
Спите в прохладной комнате
Как рассказывают специалисты Национального института здоровья США, сон в прохладной комнате способен ускорить ваш метаболизм и активировать бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла. Конечно, сон в совсем холодной комнате будет мешать вам спать, еще и простудиться можно. Достаточно просто проветрить перед сном, и тогда вы, напротив, сможете лучше выспаться, что тоже поможет эффективнее худеть.
Займитесь силовыми тренировками
Силовые тренировки не только сами по себе помогают сжигать калории, но еще и способствуют похудению во сне. Попробуйте вечером выполнить небольшую силовую тренировку — так вы разгоните метаболизм перед сном. Именно благодаря тренировкам мы наращиваем мышечную массу. Чем больше мышц — тем больше калорий сжигает наше тело даже в состоянии покоя. Наконец, физические нагрузки помогают улучшить сон, благодаря чему худеть будет проще.
Примите контрастный душ
Холодная вода, как и сон в прохладной комнате, стимулирует выработку бурого жира. Эффект от ванных процедур помогает эффективнее сжигать калории в течение дня, улучшить качество сна и уменьшить уровень воспаления, пишет
Однако есть люди, которым контрастный душ противопоказан. Узнать подробнее об этом можно ЗДЕСЬ.
Спите голым
Сон нагишом также улучшает метаболизм. Если вы спите без одежды, телу приходится тратить больше энергии на обогрев, причем во время ночного отдыха этот процесс становится еще активнее. Белый жир при этом заменяется полезным для похудения бурым.
А о том, как сон без пижамы помогает похудеть с точки зрения психологии, узнай ЗДЕСЬ.