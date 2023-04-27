Спи и худей: 5 простых и эффективных способов топить жир во сне

Худеть во время сна — мечта очень многих. Не будем лукавить: сам по себе сон, конечно, очень важен для вашего самочувствия и успешного похудения, но без дополнительных усилий прийти к фигуре мечты он не поможет. Однако есть пара трюков, которая поможет вам ускорить похудение во время сна и при этом не навредить своему здоровью.