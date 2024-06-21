Советские рецепты красоты, от которых современные косметологи в ужасе

Это сейчас от обилия самой разной косметики для лица и средств для волос голова кружится. У наших мам и бабушек такого выбора, конечно, не было. Но быть красивыми все равно хотелось, и молодые девушки прошлого часто шли на самые удивительные ухищрения и уловки.
Какие из них стоит взять на заметку и молодому поколению, а какие могут стать реальной угрозой для жизни? Разберемся по порядку вместе с экспертами.
Трихолог, врач-дерматолог, косметолог, преподаватель академии красоты «Эколь»
Пиво для волос на все случаи жизни
Как только не использовали пиво! И вместо лака, и вместо бальзама-ополаскивателя, и маски для волос с ним делали… Но есть ли в этом смысл, рассказала трихолог Анастасия Скоба.
Можно ли использовать пиво для ухода за волосами?
Пиво как маска для укрепления, оздоровления волос и стимуляции их роста — сомнительная идея. Этот способ бесполезен и может быть даже опасен.
Во-первых, ополаскиватель из пива или на его основе будет только склеивать и утяжелять волосы. Чем тяжелее волос, тем луковице сложнее его удержать, а значит, волосы могут начать выпадать.
Во-вторых, если пиво будет попадать на кожу головы, оно станет причиной роста патогенной микрофлоры. Могут появиться раздражение и аллергические реакции.
Дело в том, что PH пива совершенно не подходит для чувствительной кожи головы и вызывает рост грибков. Наша микрофлора обычно находится в стабильном состоянии, а когда иммунитет падает, там начинают активно размножаться патогенные грибы. И пиво становится идеальной средой для размножения дрожжеподобных грибов рода малоссезия.
Этот грибок в большом количестве может вызывать зуд и обострение себорейного дерматита, то есть стимулировать появление перхоти.
Есть ли польза волосам от пива?
В составе пива достаточно много витаминов группы B. Проблема в том, что они не проникают в кожу из-за защитной липидной мантии.
Чтобы в кожу проникли витамины, их нужно вводить с помощью БАДов или с помощью инъекций, то есть делать процедуры мезотерапии. В таком случае витамины таргетно попадают в более глубокие слои, где они начинают работать и давать результат.
Пиво вместо лака для волос
Из-за клейкого свойства пива это в теории сработает на определенном типе волос. В качестве эксперимента попробовать можно, однако на постоянной основе не стоит, чтобы не портить волосы.
Кстати
Еще один популярный способ укладки волос из прошлого — с помощью сахарной воды. Такой самодельный лак, конечно, тоже вряд ли сможет за один раз испортить вашу шевелюру. Но использовать такое средство на постоянной основе — не лучшая идея.
И совсем уж опасно использовать для волос ацетон. Да, его иногда даже добавляют в состав некоторых красок для волос. Однако сам по себе ацетон может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а то и аллергические реакции.
Парикмахер, основатель школы парикмахеров Anna Kash
Волосы как у болотной царевны
Сейчас найти бытовой краситель для волос можно даже в небольших магазинчиках. Однако раньше тем, кто хотел изменить имидж, приходилось использовать хну и басму. Да и в наши дни есть поклонники этих средств для окрашивания. Однако, как предупреждает парикмахер Анна Кашуцкая, эти красители уже давно устарели. Кроме того, и хна, и басма могут со временем принести вам неприятный сюрприз.
«Эти травяные красители придают нужный вам оттенок за счет заполнения пустот волоса красящими веществами. Это дает ощущение гладкости и крепости волос, но через какое-то время может проявиться нежелательный зеленый оттенок, ведь в растениях содержится хлорофилл», — напоминает эксперт.
Особенно это касается дам, которые любят экспериментировать с имиджем. Стоит через год-другой попробовать изменить цвет волос, как «зеленца» от натуральных красителей напомнит о себе.
Локоны на батарею
Некоторые из лайфхаков прошлого внезапно обретают второе дыхание в нынешний век соцсетей. В СССР многие девушки готовы были ради закрученных локонов пойти на дерзкие эксперименты. В ход шли батарея, утюг, нагретая на огне вилка и даже паяльник.
Уже в наши дни британский блогер Эмили Кендалл заявила, что тоже иногда завивает волосы с помощью батареи. И некоторые пользователи даже решили попробовать этот тренд на себе.
Однако делать так, конечно же, не стоит. Во-первых, достаточно всего один раз неудачно дернуться — и вы можете заработать серьезных ожог. Во-вторых, это довольно вредно для волос, ведь батареи делают не из специального металла, а из чугуна или алюминия, которые гораздо лучше проводят тепло, пишет издание
Дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchoolЛичный сайт
Вазелин — копеечное чудо-средство
Это сейчас на полках можно отыскать крем для кожи на любой вкус и кошелек. Раньше сразу несколько баночек на вашей полке мог заменить обычный вазелин. Как отмечает дерматолог Анастасия Елистратова, вазелин и современному человеку пригодится, причем сразу для множества самых разных целей.
Мазь отлично подойдет для увлажнения особенно сухих участков кожи. Им можно заменить питательный бальзам и смело мазать губы, веки и любые участки кожи с шелушениями.
Вазелин можно использовать как защитное средство от мозолей и натоптышей.
Вазелином можно увлажнять ногти и кутикулу. А еще можно использовать его как ночную питательную маску для рук.
Есть у вазелина и свои противопоказания. Обладателям жирной, склонной к высыпаниям и акне кожи не стоит использовать вазелин вместо крема, иначе можно спровоцировать появление прыщей. А вот людям с сухой кожей или атопическим дерматитом он отлично подойдет.
Мелки вместо теней
Если пудру в советское время найти было довольно просто — существовала легендарная «Ленинградская», то вот тени тогда были редкостью.
Приходилось идти на хитрости и использовать в качестве теней… обычные детские мелки. Их просто крошили и мазали на глаза, иногда смешивая предварительно с тем самым вазелином.
Конечно, едва ли кому-то в наши дни придет в голову идея повторить подобные эксперименты: это очень неудобно, результат может быть сомнительным, да и проще заменить тени другим продуктом — помадой или румянами.
Кроме того, ученые давно выяснили: обычный школьный мел может провоцировать реакцию у тех, кто страдает от аллергии на молоко. Все дело в казеине в составе.