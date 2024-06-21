Советские рецепты красоты, от которых современные косметологи в ужасе

Кстати

Еще один популярный способ укладки волос из прошлого — с помощью сахарной воды. Такой самодельный лак, конечно, тоже вряд ли сможет за один раз испортить вашу шевелюру. Но использовать такое средство на постоянной основе — не лучшая идея.

И совсем уж опасно использовать для волос ацетон. Да, его иногда даже добавляют в состав некоторых красок для волос. Однако сам по себе ацетон может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а то и аллергические реакции.