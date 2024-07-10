Собака оторвала мужчине нос, врачи восстановили его с помощью бедра и лба

Наши домашние любимцы — преданные друзья. Часто мы читаем истории о том, как любимцы буквально спасают жизнь своим хозяевам!
Однако иногда из любви к своему владельцу животные могут делать вещи, которые приведут к ужасным последствиям. Собака 34-летнего Бена Хорна из графства Сомерсет в Англии так сильно хотела спасти мужчину от припадка, что ненароком оторвала ему нос.
Что случилось
Бен страдал от эпилептических припадков еще с подростковых лет. Он научился жить с болезнью, однако после смены лекарств возникли трудности — у мужчины появились ночные припадки.
В одну несчастливую ночь припадок был таким сильным, что его пес по имени Генри испугался и пытался привести хозяина в чувство, хватая за лицо. В итоге животное оторвало мужчине нос, часть губ и подбородок.
Травмы были настолько серьезными, что Бен едва мог говорить. К счастью, он справился с вызовом скорой.
В больнице ему сделали экстренную 10-часовую операцию — как оказалось позднее, лишь первую из многих, что ему предстояли.
Новый нос из ребра
Следующие пять лет жизни Бена превратились в борьбу за собственную внешность.
«Когда я пришел в себя, медсестра сказала: „Я дам тебе зеркало, и это будет большим шоком“. Я не мог до конца поверить в размер ущерба. Это было душераздирающе. Я действительно пытаюсь принять себя», — признается мужчина.
За это время успел перенести 10 операций по реконструкции лица. Врачи использовали кости ребер, кожу с предплечья и лба.
Во время одной из операций хирурги взяли кожу с его левого предплечья, чтобы создать внутреннюю часть носа. Однако у Бена на обоих предплечьях были набиты татуировки. Так что теперь он шутит, что теперь имеет татуировку с внутренней стороны носа.
В ходе той же операции врачи также взяли кости из его ребер и артерию из предплечья, чтобы соединить ее с шеей.
В сентябре 2022 года ему сделали еще одну операцию: взяли часть кожи со лба и сложили ее поверх татуированной кожи. А в марте 2023 года Бену пересадили кость из бедра и хрящ из ребра.
Ему все еще нужны пластиковые трубки, чтобы дышать, поэтому следующий шаг — найти способ удалить их, чтобы ноздри нового носа работали как надо.
Внешний вид Бена все еще привлекает слишком много внимания — и он старается свыкнуться с этим. Он рассказывает, что до трагедии его пес Генри жил в доме 10 лет. После инцидента Генри обследовали и не нашли никаких проблем. Сейчас он счастливо живет с новыми хозяевами, пишет
Кстати
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