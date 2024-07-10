Собака оторвала мужчине нос, врачи восстановили его с помощью бедра и лба

Внешний вид Бена все еще привлекает слишком много внимания — и он старается свыкнуться с этим. Он рассказывает, что до трагедии его пес Генри жил в доме 10 лет. После инцидента Генри обследовали и не нашли никаких проблем. Сейчас он счастливо живет с новыми хозяевами, пишет издание Dayli Mail .