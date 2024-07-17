Снижают «плохой» холестерин и уменьшают воспаление: 7 источников полезных антоцианов

Свежими сезонными ягодами и фруктами можно питать свой организм не только изнутри. Из них можно самим делать витаминные маски для лица. Рецептами таких домашних средств по уходу за кожей делилась ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Клюева. Как приготовить фруктовые маски и лосьоны для лица, читайте ЗДЕСЬ, а ягодные — ЗДЕСЬ.