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Снижают «плохой» холестерин и уменьшают воспаление: 7 источников полезных антоцианов

Содержание антоцианов в тех или иных фруктах и ягодах легко предсказать по их цвету. Эти вещества окрашивают плоды в синий, фиолетовый, пурпурный и красный.

17 июля 2024Обсудить
ягоды фрукты
Источник:

iStockphoto

Чем полезны антоцианы

Проще говоря, антоцианы — это класс флавоноидов, или растительных пигментов, благодаря которым фрукты, овощи и ягоды приобретают яркую окраску. Но понятно, что роль антоцианов не сводится только к более привлекательному внешнему виду. У них еще масса полезных свойств.

Как рассказала в своем телеграм-канале врач-терапевт Ирина Баранова, антоцианы способны:

Ирина Баранова
Терапия

Терапевт, дерматолог, к.м.н.

  • проявлять антиоксидантную активность. То есть они нейтрализуют свободные радикалы в организме, снижая риск повреждения клеток и развития хронических заболеваний, включая рак и болезни сердца;

  • бороться с воспалением. Они помогают уменьшать воспалительные процессы — например, при артрите или воспалительных заболеваниях кишечника;

  • улучшать зрение. Причем они помогают не только лучше видеть в сумерках. Антоцианы станут помощником в лечении таких глазных заболеваний, как катаракта и глаукома.

  • поддерживать работу сердца и сосудов. Антоцианы улучшают кровообращение, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), предотвращая атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания;

  • замедлять развитие рака. Эти вещества могут ингибировать рост раковых клеток и способствовать запрограммированной смерти клеток (апоптоз) в некоторых типах рака.

«Для получения максимальной пользы от антоцианов рекомендуется включать в рацион разнообразные источники этих веществ. Ежедневное потребление ягод и фруктов, насыщенных антоцианами, поможет поддерживать общее здоровье, улучшать иммунитет и снижать риск развития хронических заболеваний», — советует врач.

Чем полезны зеленые, желтые, оранжевые и белые фрукты и овощи, рассказывала ранее кардиолог Ольга Бокерия.

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Где найти антоцианы

Как уже было сказано выше, они есть в синих, фиолетовых и красных овощах, фруктах и ягодах. Ирина Баранова перечислила семь особенно богатых источников:

  • черника,

  • черная смородина,

  • ежевика,

  • виноград (темные сорта),

  • слива,

  • краснокочанная капуста,

  • голубика.

Кстати

Свежими сезонными ягодами и фруктами можно питать свой организм не только изнутри. Из них можно самим делать витаминные маски для лица. Рецептами таких домашних средств по уходу за кожей делилась ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Клюева. Как приготовить фруктовые маски и лосьоны для лица, читайте ЗДЕСЬ, а ягодные — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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