Снижают «плохой» холестерин и уменьшают воспаление: 7 источников полезных антоцианов

Чем полезны антоцианы
Проще говоря, антоцианы — это класс флавоноидов, или растительных пигментов, благодаря которым фрукты, овощи и ягоды приобретают яркую окраску. Но понятно, что роль антоцианов не сводится только к более привлекательному внешнему виду. У них еще масса полезных свойств.
Как
Терапевт, дерматолог, к.м.н.
проявлять антиоксидантную активность. То есть они нейтрализуют свободные радикалы в организме, снижая риск повреждения клеток и развития хронических заболеваний, включая рак и болезни сердца;
бороться с воспалением. Они помогают уменьшать воспалительные процессы — например, при артрите или воспалительных заболеваниях кишечника;
улучшать зрение. Причем они помогают не только лучше видеть в сумерках. Антоцианы станут помощником в лечении таких глазных заболеваний, как катаракта и глаукома.
поддерживать работу сердца и сосудов. Антоцианы улучшают кровообращение, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), предотвращая атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания;
замедлять развитие рака. Эти вещества могут ингибировать рост раковых клеток и способствовать запрограммированной смерти клеток (апоптоз) в некоторых типах рака.
«Для получения максимальной пользы от антоцианов рекомендуется включать в рацион разнообразные источники этих веществ. Ежедневное потребление ягод и фруктов, насыщенных антоцианами, поможет поддерживать общее здоровье, улучшать иммунитет и снижать риск развития хронических заболеваний», — советует врач.
Чем полезны зеленые, желтые, оранжевые и белые фрукты и овощи, рассказывала ранее кардиолог Ольга Бокерия.
Где найти антоцианы
Как уже было сказано выше, они есть в синих, фиолетовых и красных овощах, фруктах и ягодах. Ирина Баранова перечислила семь особенно богатых источников:
черника,
черная смородина,
ежевика,
виноград (темные сорта),
слива,
краснокочанная капуста,
голубика.
Кстати
Свежими сезонными ягодами и фруктами можно питать свой организм не только изнутри. Из них можно самим делать витаминные маски для лица. Рецептами таких домашних средств по уходу за кожей делилась ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Клюева. Как приготовить фруктовые маски и лосьоны для лица, читайте ЗДЕСЬ, а ягодные — ЗДЕСЬ.