Сколько жарить, варить и запекать курицу: лайфхаки для хозяек от Роспотребнадзора

А что если грудка была заморожена? Лучше дать ей оттаять естественным путем, но, если приготовить блюдо нужно быстро, можно кинуть филе в холодную воду и после закипания варить еще полчаса. Мясо будет готовым, но его вкус может немного ухудшиться.