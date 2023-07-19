Сколько жарить, варить и запекать курицу: лайфхаки для хозяек от Роспотребнадзора

Куриное мясо — доступный по цене, вполне полезный да еще и низкокалорийный продукт. В зависимости от способа приготовления, маринадов и специй он может быть очень разным.
Как готовить куриную грудку
Если вы хотите приготовить суп на курином филе, то залейте мясо холодной водой, поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите до кипения. Затем сбавьте огонь и оставьте бульон еще на полчаса. Посолить лучше перед концом варки — так будет вкуснее.
А если грудка нужна вам для салата, ее нужно опустить уже в кипящую воду. В воду стоит добавить специи, соль, лук. Потратить на приготовление придется примерно 20-25 минут.
Длительность приготовления грудки в мультиварке зависит от режима: например, тушение займет примерно 25 минут, в режиме «суп» продукт готовится примерно 15-20 минут. Приготовить куриное филе можно и в микроволновке: его надо залить горячей водой и оставить на 20 минут при мощности в 1000 Вт.
А что если грудка была заморожена? Лучше дать ей оттаять естественным путем, но, если приготовить блюдо нужно быстро, можно кинуть филе в холодную воду и после закипания варить еще полчаса. Мясо будет готовым, но его вкус может немного ухудшиться.
На жарку филе целиком потребуется примерно 25 минут. Если грудка большая, ее лучше отбить — тогда время приготовления можно сократить до 15 минут. Столько же придется готовить нарезанное на кусочки филе.
Филе бедра можно сварить даже быстрее, чем грудку: оно нежнее по своей текстуре. Достаточно готовить его примерно 20 минут.
Лучшие специи для курицы
Чеснок. Эта пряность позволяет придать курице пикантный вкус и аппетитный аромат. Можно добавлять его в сам маринад, а можно использовать гранулированный и добавить его при жарке.
Паприка. Сладкий красный перец дает мясу остроту и при этом легкую сладость.
Куркума. Пряность придает курице аппетитный золотистый оттенок.
Карри. Эта смесь приправ отлично оттеняет вкус куриного мяса, придает аппетитный вид и запах готовому блюду.