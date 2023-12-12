Сколько нужно есть овсянки, чтобы она принесла здоровью максимум пользы

В морозную погоду тарелка горячей и сытной овсянки на завтрак — лучшее решение. Вы наверняка слышали о полезных свойствах этой каши. Благодаря своему составу овес помогает снизить уровень вредного холестерина, защищает от диабета и помогает наесться надолго.
Но как известно, чтобы любая еда приносила пользу и не вредила, нужно помнить о чувстве меры. Разберемся, в каких количествах и как часто нужно есть овсянку, чтобы оздоровить организм.
По словам врачей, идеальная порция овсянки — это одна чашка готовой каши, что равняется примерно 230 грамм сухого продукта. В таком количестве каши будет примерно 4 грамма клетчатки. В день для нормальной работы пищеварения нужно не менее 30 граммов пищевых волокон, так что такой завтрак сможет восполнить утреннюю часть нормы. Если вы дополните такой завтрак фруктами — будет еще вкуснее и полезнее.
Кроме того, в чашке овсянки содержится много антиоксидантов, фосфора и магния. Последний элемент особенно важен для современного человека, ведь магний поддерживает нашу нервную систему и помогает лучше справляться со стрессом.
Идеальный прием пищи утром должен быть сбалансирован по количеству белков, жиров и углеводов. Каша не перегрузит вас жирами — в чашке овсянки содержится всего 3,5 грамма жира. Зато блюдо богато белками и углеводами. Кстати, калорий в ней тоже сравнительно мало — на 100 граммов сухой овсянки приходится всего 68 калорий.
Овсянка имеет сладковатый вкус, однако если мы говорим не о продукте быстрого приготовления, то в чашке каши будет только 1 грамм натурального сахара. Так что если вы сладкоежка и не можете начать свой день без десерта, попробуйте заменить круассаны и булочки на овсянку, пишет издание
Готовь овсянку правильно
Есть еще один важный нюанс: только правильно приготовленная каша пойдет вам на пользу. Есть несколько распространенных ошибок, которые превращают полезную овсянку в калорийную бомбу.
Прежде всего, многие люди в попытке разнообразить вкус каши часто добавляют в нее сухофрукты — курагу, изюм, чернослив. В сознании многих есть стереотип: эти продукты полезны, а значит, есть их можно в любой количестве и вес не наберешь. Однако на самом деле в сухофруктах очень много фруктозы, так что калорийность вашего завтрака они могут повысить в разы.
Еще одна ошибка — не добавлять к овсянке белковых продуктов. Именно такой топинг поможет стать вашему завтраку максимально сытным. Попробуйте положить в кашу ложку орехового масла или йогурта без сахара, творога.
О других распространенных ошибках в приготовлении овсянки можно прочитать ЗДЕСЬ.