Сколько нужно есть овсянки, чтобы она принесла здоровью максимум пользы

Прежде всего, многие люди в попытке разнообразить вкус каши часто добавляют в нее сухофрукты — курагу, изюм, чернослив. В сознании многих есть стереотип: эти продукты полезны, а значит, есть их можно в любой количестве и вес не наберешь. Однако на самом деле в сухофруктах очень много фруктозы, так что калорийность вашего завтрака они могут повысить в разы.