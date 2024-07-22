Полностью отказываться от мяса не нужно, однако его потребление стоит снизить до 350-500 г в неделю. Причем в первую очередь это касается красного и переработанного мяса. Не лишним будет раз в неделю устраивать себе рыбный день и взять за привычку есть по 30 г несоленых орехов каждый день.