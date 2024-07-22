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Сколько кружек кофе в день повысят холестерин — мнение кардиолога

Питание сильно влияет на то, как мы себя чувствуем, и на здоровье всей сердечно-сосудистой системы.

22 июля 2024Обсудить
завтрак, диетолог
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Сосуды — одна из самых главных систем в нашем организме. Если с ними что-то не так, здоровым человека уже никак не назовешь.

Чтобы сохранить их в целости и сохранности, очень важно правильно питаться. Какие конкретно нюансы нужно учитывать при выборе меню, рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Людмила Саламатина
Кардиология

Кардиолог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор

Меньше сахара и соли

Одно из главных правил питания для крепких сосудов — есть меньше соли и добавленных сахаров. Взрослым людям эксперты ВОЗ советуют есть не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть менее чайной ложки).

Не стоит перебарщивать с продуктами, в которых много насыщенных жиров, трансизомерных жирных кислот.

Совсем без жиров наш организм не может. Однако упор стоит делать именно на полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. На долю насыщенных жирных кислот в идеале должно приходится меньше 10% от общей суточной энергетической ценности рациона.

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Нормы по граммам

Саламатина советует чаще выбирать именно продукты растительного происхождения. Чтобы сосуды были здоровы и показатели холестерина не расстраивали, важно каждый день получать 30-45 г пищевых волокон. Найти клетчатку можно в цельнозерновых культурах. А еще в них много сложных углеводов.

Также пищевые волокна есть в овощах и фруктах. Примерная норма потребления — 2-3 порции (200 г) и тех и других ежедневно.

Полностью отказываться от мяса не нужно, однако его потребление стоит снизить до 350-500 г в неделю. Причем в первую очередь это касается красного и переработанного мяса. Не лишним будет раз в неделю устраивать себе рыбный день и взять за привычку есть по 30 г несоленых орехов каждый день.

А вот алкоголь по-хорошему из жизни лучше убрать полностью. К сожалению, не существует абсолютно безопасных доз спиртного. Безалкогольные сладкие напитки тоже не идут на пользу сердечно-сосудистой системе.

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Кофейный вопрос

А что насчет кофе — пить его все-таки или не пить? Тут тоже все решает количество. 3-4 чашечки бодрящего напитка в день вам не навредят и даже, наоборот, пойдут на пользу.

А вот девять и более порций нефильтрованного кофе ежедневно могут повысить риск умереть от болезни сердца и сосудов на 25%. Речь идет о напитке, который готовят во френч-прессе, турке или заваривают прямо в чашке, то есть без фильтра.

Дело в том, что в нефильтрованном кофе содержатся кафестол и кавеол, которые могут повышать уровень холестерина в крови. Да и давление от большого количества кофеина может подскочить, отмечает кардиолог.

Автор текста:Дарья Гапионок
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