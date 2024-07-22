Сосуды — одна из самых главных систем в нашем организме. Если с ними что-то не так, здоровым человека уже никак не назовешь.
Чтобы сохранить их в целости и сохранности, очень важно правильно питаться. Какие конкретно нюансы нужно учитывать при выборе меню,
Кардиолог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор
Меньше сахара и соли
Одно из главных правил питания для крепких сосудов — есть меньше соли и добавленных сахаров. Взрослым людям эксперты ВОЗ советуют есть не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть менее чайной ложки).
Не стоит перебарщивать с продуктами, в которых много насыщенных жиров, трансизомерных жирных кислот.
Совсем без жиров наш организм не может. Однако упор стоит делать именно на полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. На долю насыщенных жирных кислот в идеале должно приходится меньше 10% от общей суточной энергетической ценности рациона.
Нормы по граммам
Саламатина советует чаще выбирать именно продукты растительного происхождения. Чтобы сосуды были здоровы и показатели холестерина не расстраивали, важно каждый день получать 30-45 г пищевых волокон. Найти клетчатку можно в цельнозерновых культурах. А еще в них много сложных углеводов.
Также пищевые волокна есть в овощах и фруктах. Примерная норма потребления — 2-3 порции (200 г) и тех и других ежедневно.
Полностью отказываться от мяса не нужно, однако его потребление стоит снизить до 350-500 г в неделю. Причем в первую очередь это касается красного и переработанного мяса. Не лишним будет раз в неделю устраивать себе рыбный день и взять за привычку есть по 30 г несоленых орехов каждый день.
А вот алкоголь по-хорошему из жизни лучше убрать полностью. К сожалению, не существует абсолютно безопасных доз спиртного. Безалкогольные сладкие напитки тоже не идут на пользу сердечно-сосудистой системе.
Кофейный вопрос
А что насчет кофе — пить его все-таки или не пить? Тут тоже все решает количество. 3-4 чашечки бодрящего напитка в день вам не навредят и даже, наоборот, пойдут на пользу.
А вот девять и более порций нефильтрованного кофе ежедневно могут повысить риск умереть от болезни сердца и сосудов на 25%. Речь идет о напитке, который готовят во френч-прессе, турке или заваривают прямо в чашке, то есть без фильтра.
Дело в том, что в нефильтрованном кофе содержатся кафестол и кавеол, которые могут повышать уровень холестерина в крови. Да и давление от большого количества кофеина может подскочить, отмечает кардиолог.