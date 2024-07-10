Не пил, не курил, холестерин в норме, но вдруг инфаркт: личный опыт 44-летнего мужчины

Главные факторы риска инфаркта — высокий «плохой» холестерин, курение, гипертония, сахарный диабет. В опасности и те, кто мало двигается, много переживает и имеет лишний вес. Но почему иногда сердечный приступ случается у людей, которые считаются вполне здоровыми?
Петербургский врач-кардиолог Константин Крулев на примере своего 44-летнего пациента
практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзеличный сайт
«Что я сделал не так?»
«К нам в реанимацию с инфарктом миокарда попал 44-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо на работе, коллеги сразу же вызвали скорую. Коронография показала, что в одной из важнейших сердечных артерий — крупная бляшка, — рассказал в своем блоге врач-кардиолог. — Пациенту успешно провели стентирование».
Беседуя с врачом после операции, мужчина рассказал, что в целом вполне здоров — не пьет, не курит, занимается спортом, на высокий холестерин не жалуется — анализы в норме. И накануне приступа, и даже утром в день инфаркта чувствовал себя хорошо.
«Но оказалось, что у его отца было два инфаркта. Первый в возрасте немного за сорок, а второй, осложнившийся тяжелой сердечной недостаточностью, в возрасте 52 лет. До 60 он не дожил», — рассказывает Константин Крулев. — Молодой пациент задавался вопросами, не повторят ли он путь отца, и что сделал не так, что с ним случился инфаркт?».
Кардиолог признает, что в случае с молодым и вполне здоровым мужчиной сыграла роль неблагоприятная наследственность. Но мог ли он заранее оценить риск развития атеросклероза? Только лишь контролировать уровень «плохого» холестерина — ЛПНП — недостаточно, отмечает врач.
Обычный анализ на холестерин это не покажет
В случае, если у человека есть наследственная предрасположенность к атеросклерозу, нельзя ориентироваться только на уровень ЛПНП и полагаться исключительно на здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек. Это работает далеко не всегда, отмечает врач.
«При подсчете уровня „вредного“ холестерина не учитывается важное обстоятельство, — разъясняет кардиолог Константин Крулев. — Частицы липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) могут быть разными и отличаться по размеру в два раза! При этом мелкие и плотные намного опаснее, чем крупные и легкие. Обычный анализ это не покажет».
Например, если рассмотреть двух пациентов, у которых концентрация ЛПНП одинаковая — 3,6 ммоль/л, то риски атеросклероза будут намного выше у того, у которого ЛПНП мелкие. Покажет это анализ на АпоВ.
«Кроме стандартной липидограммы, определяющей пять стандартных показателей, необходимо дополнительно сдать кровь на аполипопротеид В. Эта белковая структура содержится в каждой частице ЛПНП, вне зависимости от их размера. Таким образом, получив неожиданно большое значение концентрации в крови апоВ, можно сделать вывод, что, несмотря на нормальное значение ЛПНП, риск развития атеросклероза большой», — резюмирует врач.
По словам Константина Крулева, при предрасположенности к атеросклерозу также важно контролировать и другие показатели, кроме стандартных в липидограмме — в том числе, С-реактивный белок — его повышение может ассоциироваться с повышенным риском развития атеросклероза, и гомоцистеин. «Сейчас у врачей нет эффективного инструмента влияния на этот показатель, но для полноты картины анализ сдать бывает полезно», — уточняет врач.