Не пил, не курил, холестерин в норме, но вдруг инфаркт: личный опыт 44-летнего мужчины

«Но оказалось, что у его отца было два инфаркта. Первый в возрасте немного за сорок, а второй, осложнившийся тяжелой сердечной недостаточностью, в возрасте 52 лет. До 60 он не дожил», — рассказывает Константин Крулев. — Молодой пациент задавался вопросами, не повторят ли он путь отца, и что сделал не так, что с ним случился инфаркт?».