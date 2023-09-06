Рост на 80% за три десятилетия: виды рака, которые чаще всего находят у людей моложе 50 лет

В каком возрасте чаще всего болеют раком? Раньше считалось, что в группе риска пожилые люди. Но онкодиагнозы теперь ставят даже очень молодым людям. Более миллиона людей в возрасте до 50 лет ежегодно умирает от рака во всем мире. Цифры эти буквально взлетели за последние тридцать лет. Онкодиагнозов тем, кому еще не исполнилось полвека, стало больше на 80%. Прогнозируется, что к 2030 году их число вырастет еще на 21%.
Такие выводы сделали ученые Китая, США, Британии, Греции и Швеции. Их опубликовали в
«Число случаев рака с ранним началом увеличилось с 1,82 миллиона в 1990 году до 3,26 миллиона в 2019 году, а смертность от онкологии у молодых людей выросла на 27%», — говорится в масштабном исследовании,
Выводы ученых
Чаще всего молодые люди в возрасте 20-50 лет умирают от рака молочной железы, трахеи, бронхов, легких, желудка и кишечника. Самый большой рост смертности — у пациентов с раком почек или яичников.
У людей младше 50 лет все чаще диагностируют рак носоглотки и предстательной железы — рост на 2,28% и 2,23% в год соответственно. А вот рак печени у молодых стали выявлять реже. Число случаев снизилось примерно на 2,88% в год.
В пятерке онкологических заболеваний, чаще других встречающихся у молодых людей, — колоректальный рак, причем как у мужчин, так и у женщин.
Самые высокие показатели заболеваемости раком в Северной Америке, Океании и Западной Европе.
В странах с низким уровнем дохода от онкологии чаще страдают женщины, а не мужчины.
Почему рак молодеет
Причины такого увеличения числа молодых онкопациентов еще изучаются. Но исследователи уже сделали ряд выводов. Виноваты несколько факторов: люди едят слишком много красного мяса и соленых продуктов, но мало фруктов и молока, злоупотребляют алкоголем и курением, мало двигаются, мало бывают на свежем воздухе, не следят за весом.
Ранее исследователи уже изучали тенденцию к росту заболеваемости раком за последние десятилетия, но они были сосредоточены на региональных и национальных различиях. Эта же масштабная работа охватывает разные страны.