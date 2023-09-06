Рост на 80% за три десятилетия: виды рака, которые чаще всего находят у людей моложе 50 лет

В каком возрасте чаще всего болеют раком? Раньше считалось, что в группе риска пожилые люди. Но онкодиагнозы теперь ставят даже очень молодым людям. Более миллиона людей в возрасте до 50 лет ежегодно умирает от рака во всем мире. Цифры эти буквально взлетели за последние тридцать лет. Онкодиагнозов тем, кому еще не исполнилось полвека, стало больше на 80%. Прогнозируется, что к 2030 году их число вырастет еще на 21%.