Рецепт идеальных блинов раскрыла эндокринолог Калошина

Масло увеличивает калорийность

Не стоит жарить блины на масле — это не очень полезно. Как это возможно? Секрета два, объясняет медицинский эксперт. Первый — это сковородка с хорошим антипригарным покрытием, второй — добавление небольшого количества масла в само тесто. Тогда оно прилипать к сковороде не будет.

Полезные начинки

Важно выбирать и правильную начинку для блинов — главное, не сладкую. Если уж очень хочется блинчик со сгущенкой или медом, то ешьте не больше одного — и только в качестве десерта, рекомендует врач.

— Полезная альтернатива сладкой начинке — мелко нарезанные фрукты, — говорит Мария Калошина.

А вот блины с несладкой начинкой можно считать полноценным приемом пищи, отмечает врач. Но если вы следите за весом, такое блюдо стоит есть только на завтрак или обед — и не больше двух блинчиков за один раз.

— Неплохой вариант — блины с творожным сыром или со сметаной, но жирностью не выше 15 %, — рассказывает эндокринолог. — Внутрь блинчика лучше всего положить рыбу или икру, они содержат полезные жиры. А вот фарш или картошка в блине в качестве начинки делает блюдо хоть и сытным, но весьма калорийным.

О других вредных и полезных начинках для блинов можно прочитать здесь.