Рецепт идеальных блинов раскрыла эндокринолог Калошина

Каждый день Масленичной недели принято угощаться блинами и приглашать в гости друзей и родных. Эта традиция в канун Великого Поста многими россиянами соблюдается беспрекословно — как и в былые времена на Руси. Даже тот, кто раньше никогда не имел никаких дел с тестом и кулинарией, набирает в поисковиках фразы вроде: «блины с дырочками тонкие и очень вкусные — рецепт».
Как не набрать лишних килограммов после того, как «блинный угар» закончится, какой рецепт блинов идеален для тех, кто следит за здоровьем и весом, рассказала врач-эндокринолог.
врач-эндокринолог Видновской больницы
На воде, а не на молоке
— Снизить калорийность блюда можно, используя рецепты блинов не на молоке и кефире, а на воде, —
Кроме цельнозерновой муки, врач рекомендует добавлять также нутовую муку — она обогатит блюдо белком, или льняную — в ней много полиненасыщенных жирных кислот, полезных для сосудов и сердца.
— Еще один вариант — гречневая мука, которая содержит множество витаминов группы B и богата железом, фолиевой кислотой, магнием, цинком, марганцем и клетчаткой, — говорит Мария Калошина.
Масло увеличивает калорийность
Не стоит жарить блины на масле — это не очень полезно. Как это возможно? Секрета два, объясняет медицинский эксперт. Первый — это сковородка с хорошим антипригарным покрытием, второй — добавление небольшого количества масла в само тесто. Тогда оно прилипать к сковороде не будет.
Полезные начинки
Важно выбирать и правильную начинку для блинов — главное, не сладкую. Если уж очень хочется блинчик со сгущенкой или медом, то ешьте не больше одного — и только в качестве десерта, рекомендует врач.
— Полезная альтернатива сладкой начинке — мелко нарезанные фрукты, — говорит Мария Калошина.
А вот блины с несладкой начинкой можно считать полноценным приемом пищи, отмечает врач. Но если вы следите за весом, такое блюдо стоит есть только на завтрак или обед — и не больше двух блинчиков за один раз.
— Неплохой вариант — блины с творожным сыром или со сметаной, но жирностью не выше 15 %, — рассказывает эндокринолог. — Внутрь блинчика лучше всего положить рыбу или икру, они содержат полезные жиры. А вот фарш или картошка в блине в качестве начинки делает блюдо хоть и сытным, но весьма калорийным.
О других вредных и полезных начинках для блинов можно прочитать здесь.