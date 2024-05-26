Разрушит вас изнутри: слово, которое никогда нельзя говорить самому себе

Когда психологи говорят о том, что не нужно идти наперекор своим желаниям и чувствам, многие возмущаются: мол, а кто будет все мои необходимые дела делать, если я буду потакать своим «хотелкам» и отказываться от всего, что не по сердцу? Безусловно, отказаться от некоторых обязанностей решительно невозможно, пусть они и не самые приятные.
Однако на один момент повлиять мы все же можем. Психологи настоятельно не советуют говорить себе фразы в духе: «Я должен убраться», «Мне нужно немного поработать», «Я обязан сделать это». И на то есть несколько причин.
Замкнутый круг из вины и безделья
Как отмечает социальный работник и психолог Кэрри Говард, постоянно заставлять себя делать что-то — очень вредная и при этом крайне распространенная привычка.
По словам специалиста, сама формулировка создает в вас неосознанное чувство долга. Безусловно, есть некоторые вещи, которые действительно этого заслуживают, и вы сами наверняка понимаете, что сделать их абсолютно необходимо. Однако далеко не все вещи обязательно должны попадать в эту категорию. А слово «должен» может добавить в уравнение чувство стыда и вины.
Самое удивительное, что чувство вины может буквально обездвижить вас. Например, вы думаете, что обязаны продолжить заниматься работой или сделать уборку прямо сейчас, однако на самом деле вам хочется взять телефон и «позалипать» в соцсети. В итоге вам стыдно, поэтому смартфон в руки вы не берете, но и идти заниматься делом тоже не можете. Это может создать цикл плохого самочувствия.
Говард подчеркивает: бывают моменты, когда у нас есть законные обязательства в жизни. Вы не можете просто проснуться утром и не пойти на работу без последствий. А потому существуют моменты, когда разумно сделать что-то, что нам не хочется делать.
Однако есть вещи, которые можно смело отложить или не делать вовсе.
Чего вы хотите на самом деле?
По словам психолога Меган Уотсон, если вам постоянно приходится уговаривать себя делать определенные действия, возможно, вы перестали осознавать свои истинные желания. Люди устают даже на любимой работе, но если каждый день превращается в каторгу и принуждение, то стоит задуматься.
Дело в том, что некоторым людям трудно отделить то, чего они действительно хотят, от того, что им говорят внешние влияния и давление общества. Это влияние может исходить от вашей семьи, культуры, друзей или партнера, пишет издание
И тогда вы постоянно будете разрываться между своим «долгом» и тем, чего хотите на самом деле. В конце концов вы почувствуете, что вами управляют стыд и вина, и такая жизнь вряд ли сделает вас счастливым.