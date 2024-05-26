Разрушит вас изнутри: слово, которое никогда нельзя говорить самому себе

Говард подчеркивает: бывают моменты, когда у нас есть законные обязательства в жизни. Вы не можете просто проснуться утром и не пойти на работу без последствий. А потому существуют моменты, когда разумно сделать что-то, что нам не хочется делать.

Однако есть вещи, которые можно смело отложить или не делать вовсе.