Размер имеет значение: почему лучше есть маленькими порциями

Как известно, худеем мы от дефицита калорий. И вроде бы размер порции особой роли в этом вопросе не играет. Или нет?
Чем человек сможет наесться быстрее и лучше — большим бутербродом или маленьким тостом? Важны ли вообще габариты закуски?
Как выяснили ученые Университета Пенсильвании вместе со специалистами Вагенингенского университета в Нидерландах, размер отдельного кусочка того или иного блюда может повлиять не только на то, как быстро человек съест блюдо, но и на то, сколько в итоге он сможет съесть.
Эксперименты с кренделями
В
Большой вариант закуски представлял собой 2,5 порции кренделя с солью в трех размерах: маленького, среднего или большого.
Специалисты хотели проверить, как размер снека влияет на пищевое поведение. Например, на то, как много крендельков смогут съесть испытуемые, сколько времени займет прием пищи в целом, какого размера будут кусочки и как быстро человек будет есть.
Что выяснили ученые
Оказалось, что габариты крендельков изменяли скорость поедания и размеры кусочков. Чем больше был крендель, тем быстрее его ели и тем более крупные кусочки откусывали зараз.
Кроме того, выяснилось: люди, которые ели маленькие крендельки медленно и маленькими порциями и которые в целом съедали меньше закусок, все равно потребляли больше соли.
После того как авторы исследования учли особенности пищевого поведения, оказалось, что сам по себе размер кренделя не влияет практически на то, сколько человек съел. Ученые предположили, что пищевое поведение, вызванное различными размерами кренделей, определяло общее потребление.
Так что, если вы хотите съесть меньше, имеет смысл выбирать крендельки меньшего размера.
Правда, если вы следите за давлением или пытаетесь снизить количество потребляемой соли, тогда вам все-таки больше подойдут большие крендельки.
Кстати
Именно частые перекусы нередко становятся причиной набора веса. Ведь человеку кажется, что он ест совсем мало. Печенька там, горсть чипсов здесь — вроде бы ничего существенного, а на деле можно таким способом в разы превысить норму калорийности за день.
Что же теперь делать — совсем отказываться от перекусов в принципе? Если этот вариант не для вас, можно просто поменять свой подход к тому, чем именно вы привыкли утолять голод между основными приемами пищи. Подробнее о том, какие варианты полезного перекуса выбирают сами диетологи, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А о том, какие перекусы идеально подойдут для того, чтобы заморить червячка перед сном, можно узнать ЗДЕСЬ.