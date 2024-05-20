Размер имеет значение: почему лучше есть маленькими порциями

Что же теперь делать — совсем отказываться от перекусов в принципе? Если этот вариант не для вас, можно просто поменять свой подход к тому, чем именно вы привыкли утолять голод между основными приемами пищи. Подробнее о том, какие варианты полезного перекуса выбирают сами диетологи, можно прочитать ЗДЕСЬ.