Съешьте 5 штучек утром: чудо-продукт для снижения холестерина

Ваше здоровье во многом зависит от ваших пищевых привычек. Безусловно, нет однозначно полезной или вредной еды, все решает чувство меры. Однако есть продукты, которые определенно стоит распробовать и добавить в свое меню.
Например, попробуйте использовать для полезного перекуса грецкие орехи: у них есть масса полезных для вашего организма свойств.
Состав грецкого ореха
В 100 г продукта:
калорийность: 654 ккал;
белки: 15,23 г;
жиры: 65,21 г;
углеводы: 13,71 г;
клетчатка: 6,7 г;
вода: 4,39 г.
Чем полезны орехи
Грецкие орехи богаты антиоксидантами: в них есть витамин Е, растительное соединение полифенол. Ученые доказали: этот продукт помогает предотвратить окислительное повреждение «плохого холестерина» после еды. Именно накопление этого вида холестерина может спровоцировать атеросклероз.
Кроме того, в грецких орехах содержится рекордное количество жирных кислот омега-3. Жир омега-3 из растений, в том числе из грецких орехов, называется альфа-линоленовой кислотой. Исследования доказали, что каждый грамм этого соединения помогает снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, пишет издание
Конечно, грецкие орехи достаточно калорийны, поэтому их не стоит есть в слишком большом количестве, особенно если вы хотите сбросить лишний вес. Порция буквально из пяти штучек на завтрак поможет вам зарядиться энергией на весь день.
Другие продукты, которые помогут эффективно снижать уровень холестерина в крови:
Овсянка: в ней есть бета-глюкан, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина.
Рыба: богата жирными кислотами омега-3.
Бобовые: фасоль, горох и чечевица содержат растворимую клетчатку.
Фрукты и овощи: особенно хороши яблоки, груши, цитрусы и морковь — в них и клетчатка, и пектин.
Оливковое масло: содержит мононенасыщенные жиры.
Соя: содержит изофлавоны.
Чеснок: содержит аллицин.
Цельные зерна: содержат растворимые волокна.
Семена льна: содержат жирные кислоты омега-3.
Кстати
Человек может жить с экстремально высоким уровнем холестерина и даже не догадываться об этом. Дело в том, что это состояние способно очень долго не давать никаких заметных симптомов.
Однако все-таки существуют признаки, которые помогут вовремя заподозрить неладное. Прочитать о них можно ЗДЕСЬ.
Впрочем, самый надежный способ узнать, как обстоят дела с уровнем холестерина конкретно у вас, — сдать анализ. Проходить подобное обследование врачи рекомендуют всем людям хотя бы раз в пять лет. Некоторым стоит делать это чаще. Подробнее об этом и о том, как подготовиться к анализу, можно прочитать ЗДЕСЬ.