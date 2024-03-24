Съешьте 5 штучек утром: чудо-продукт для снижения холестерина

Впрочем, самый надежный способ узнать, как обстоят дела с уровнем холестерина конкретно у вас, — сдать анализ. Проходить подобное обследование врачи рекомендуют всем людям хотя бы раз в пять лет. Некоторым стоит делать это чаще. Подробнее об этом и о том, как подготовиться к анализу, можно прочитать ЗДЕСЬ.