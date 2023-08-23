Психолог Розанов предупредил, почему не стоит называть себя социопатом даже в шутку

Называть себя социопатом стало особенно модно после нашумевшего сериала про сыщика Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем он говорит про себя так: «Я — высокоактивный социопат».
Но любой психолог, смотревший сериал ВВС, поморщится: никаким социопатом Шерлок на самом деле не был.
Психолог
Есть два мнения: одно — мое, другое — неверное
«Социопат — это человек с нарушенным понятием социальных норм и межличностных отношений. Это люди с антиобщественным поведением и склонностью к совершению преступлений, — рассказывает психолог Сергей Розанов. — Основная их проблема — неспособность эмоционально воспринимать других людей. Они очень завистливы и могут проявлять зависть импульсивно и неосознанно. В общении это могут быть внешне вполне приятные люди, они умеют слушать, обладают развитыми навыками коммуникации, но используют их в корыстных целях, чтобы собрать о человеке как можно больше информации и использовать ее в дальнейшем в своих целях».
Мнение социопата — единственно верное для него, и он будет отстаивать его любым способом, даже агрессивно, не понимая, что своими действиями может причинить боль окружающим. Ведь такой человек не чувствует и не реагирует на боль других.
Не путайте понятия
«Бывает, что люди путают два понятия — „социофоб“ и „социопат“, они кардинально разные, — продолжает психолог Дарья Яушева. — Социофобия — это тревожное расстройство, при котором человека пугают ситуации, связанные со взаимодействием с другими людьми. Это может быть страх общения, сложности с совершением действий в присутствии посторонних, даже страх есть в общественном месте, а также постоянное самонаблюдение и самокритика, которые проецируются на других».
Социопатия — это тяжелое личностное расстройство, отмечает психолог. К слову, сегодня оно называется «антисоциальным (или диссоциальным) личностным расстройством».
Часто идут в армию, полицию и политику
«Социопат не боится других, он их использует в своих интересах, не испытывая чувства вины и стыда. Он игнорирует социальные правила и нормы, он импульсивен и агрессивен. Он, как правило, оправдывает свое поведение и обвиняет во всем другого человека, — говорит Дарья Яушева. — Отношения с социопатом, будь то партнер или партнерша, начальник или друг, — это эмоциональные горки, в которых всегда оказывается виноват другой. Это те отношения, которые называют абьюзивными. Опасность в том, что социопаты — отличные манипуляторы, это их способ выживания. Они умеют лгать, подставлять».
Человек, попавший в отношения с партнером-социопатом, спустя время может обнаружить, что его интересы подчинены другому, его границы стерты, а самооценка разрушена.
Люди с асоциальным расстройством часто выбирают профессии, где есть возможность добиться власти над другими: политика, правоохранительные органы, военные структуры. Это, впрочем, не означает, что все люди в этих профессиях сплошь социопаты.
Не называйте себя так!
«Если человек называет себя социопатом, то он подсознательно присваивает себе присущие данной личности ценности и убеждения и со временем действительно может принять их за свои собственные. Поэтому надо ответственно подходить к употреблению подобных терминов, особенно относительно к самому себе», — предупреждает психолог Сергей Розанов.