Психолог Розанов предупредил, почему не стоит называть себя социопатом даже в шутку

«Социопат не боится других, он их использует в своих интересах, не испытывая чувства вины и стыда. Он игнорирует социальные правила и нормы, он импульсивен и агрессивен. Он, как правило, оправдывает свое поведение и обвиняет во всем другого человека, — говорит Дарья Яушева. — Отношения с социопатом, будь то партнер или партнерша, начальник или друг, — это эмоциональные горки, в которых всегда оказывается виноват другой. Это те отношения, которые называют абьюзивными. Опасность в том, что социопаты — отличные манипуляторы, это их способ выживания . Они умеют лгать, подставлять».