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Психолог Людмила Петрановская рассказала, как развод отражается на детях

Бывает так, что жить вместе больше нет сил, но от развода удерживают дети. Но правильно ли терпеть и мучиться ради их условного спокойствия и благополучия? Объясняет психолог Петрановская.

1 мая 2023
развод дети как отражается
Источник:
iStockphoto

Самый частый вопрос, который задают психологам муж или жена, которые по каким-либо причинам больше не могут жить в браке, — как отражается развод на детях? Вырастут ли они благополучными? Смогут ли они потом построить прочные отношения?

На вопросы ответила известный психолог.

Людмила Петрановская
Психология

Семейный психолог с 20-летним стажем, педагог и публицист, основатель Института развития семейного устройства (ИРСУ)

Терпеть или разводиться

«Если коротко, я бы ответила так: сам факт развода родителей никак не связан с какими-то особыми проблемами в детстве или в последующей жизни, — отмечает в своем блоге в телеграм-канале психолог Людмила Петрановская. — Насколько я знаю, проводилось немало исследований, сравнивающих психологическое благополучие детей, чьи родители развелись, и детей, чьи родители сохранили брак. Никаких значимых различий не просматривается, либо есть факторы, намного более значимые, например: уровень жизни, доступность образования, социальная адаптация семьи, состояние здоровья и прочее».

Условно говоря, среднестатистический ребенок здоровых, образованных, небедных, включенных в социум родителей будет в лучшей ситуации, чем ребенок мигрантов, с трудом сводящих концы с концами и не имеющих никакого поддерживающего окружения. Независимо от того, остались их родители в браке или развелись.

То есть сам факт развода не особо значимый, отмечает психолог.

«Но вот процесс развода и все ему сопутствующие конфликты могут сильно ранить детей. То есть вопрос не столько в том, разводиться или нет, сколько в том, как себя при этом ведут взрослые, — объясняет Людмила Петрановская. — Кстати, исследования показали, что от постоянных и сильных конфликтов родителей дети как раз выраженно страдают. Опять же без разницы, развелись родители и продолжили конфликтовать или сохранили брак и тоже продолжили».

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Ранее психолог Олеся Лупак назвала несколько признаков близкого развода и рассказала, как об этом можно понять по отношениям в паре. В первую очередь это игра в «не дам» — секса, денег и так далее. В эту игру играют оба партнера — как правило, чтобы отомстить друг другу, часто с криками, ссорами и оскорблениями.

Еще один признак, что у пары все очень плохо, если они эмоционально обмениваются взаимными постоянными оскорблениями и обвинениями. В этой ситуации никто не хочет слушать партнера, а только унижает его.

Также плохой знак, если партнеры бросаются фразами: «А вот муж Оли зарабатывает миллионы», «А вот у Петьки жена готовит ему такие торты, а у Леши всё делает для него, а ты не такая…» Это вызывает агрессию и обиду.

Автор текста:Анна Майская
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