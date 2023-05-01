Психолог Людмила Петрановская рассказала, как развод отражается на детях

«Но вот процесс развода и все ему сопутствующие конфликты могут сильно ранить детей. То есть вопрос не столько в том, разводиться или нет, сколько в том, как себя при этом ведут взрослые, — объясняет Людмила Петрановская. — Кстати, исследования показали, что от постоянных и сильных конфликтов родителей дети как раз выраженно страдают. Опять же без разницы, развелись родители и продолжили конфликтовать или сохранили брак и тоже продолжили».