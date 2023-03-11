Психолог Лабковский назвал распространенную ошибку, из-за которой все в жизни идет наперекосяк

Порой кажется, что жизнь превратилась в бесконечную черную полосу. И на работе что-то идет не так, и жизненные планы рушатся одни за другими, и с любимыми людьми в отношениях появились проблемы.

Человек склонен всему на свете искать объяснение. Например, есть люди, которые верят: если все валится из рук, виноваты ретроградный Меркурий или плохой астрологический прогноз.