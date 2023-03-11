Психолог Лабковский назвал распространенную ошибку, из-за которой все в жизни идет наперекосяк

Порой кажется, что жизнь превратилась в бесконечную черную полосу. И на работе что-то идет не так, и жизненные планы рушатся одни за другими, и с любимыми людьми в отношениях появились проблемы.
Человек склонен всему на свете искать объяснение. Например, есть люди, которые верят: если все валится из рук, виноваты ретроградный Меркурий или плохой астрологический прогноз.
Однако на самом деле проблема может быть совсем в другом, отмечает в своем
По словам специалиста, есть люди, у которых готовы объяснения и оправдания на любой случай жизни. Не сложилось с бизнесом? Это конкуренты постарались! С работы уволили? Это начальство его не понимает! Зарплата маленькая? Так и ситуация в стране тяжелая!
Главная проблема таких людей — они изначально сосредоточены на плохом. Вместо того чтобы проанализировать свой жизненный опыт и из даже самого неприятного события постараться вынести урок, прожить его и пойти дальше, они продолжают из года в год возвращаться к своей беде, жаловаться и утопать в жалости к себе. Причем продлиться такое состояние может долгие годы — и даже до конца жизни.
Такие люди ищут виноватых везде, перекладывают ответственность на родителей, коллег, друзей, партнеров, детей, политиков. А вот поискать виновника бед в зеркале они зачастую не хотят.
Самое интересное, когда в своих бедах винят даже не живых людей, а звезды и планеты.
«На бедный Меркурий повесили уже столько обвинений — удивительно, как он еще не расплавился», — пишет Лабковский.
Однако попытка переложить вину на кого или на что угодно — это яркий признак незрелой личности. Наша жизнь не столь длинна, чтобы тратить годы на жалость к себе. Изменить ее и сделать лучше в силах только вы сами — и только с помощью действий.
Кстати
Найти свою любовь бывает не так просто. Если поиски партнера затянулись, ненароком начинаешь думать о том, все ли с тобой нормально. На самом деле бояться одиночества не стоит. А узнать о том, почему порой не получается выстроить гармоничные отношения, можно узнать ЗДЕСЬ.