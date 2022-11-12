Выстроить гармоничные отношения с пожилыми родственниками бывает непросто: проблема «отцов и детей» стара как мир.
И дело тут не в том, что молодое поколение не видит границ, и не в том, что эти вредные пенсионеры ничего не понимают и вечно лезут не в свое дело. По словам психолога Михаила Лабковского, зачастую все портят наши стереотипы и ожидания.
По словам специалиста, многие люди находятся в плену установки «но как же так, ведь так принято, так у всех!». Многие упорно твердят себе, будто бы где-то на свете есть мифическая нормальная семья, в которой действуют определенные правила. И если конкретно ваша семья как-то отличается от нее — значит, с вами что-то не так и нужно срочно менять положение дел.
Как это отражается на отношениях со старшими родственниками? Например, многие полагают, будто все бабушки и дедушки сидят с внуками и делают это с великим удовольствием. Кто-то даже уверен: раз мы одна семья, это даже не обсуждается. Представьте, какое разочарование и обида могут ждать тех, чьи родители по тем или иным причинам не смогут соответствовать этому стереотипу.
По сути, нельзя спихнуть на своих родителей то, за что другие люди обычно берут деньги.
Если рассуждать с точки зрения логики, решить такую проблему очень просто: если ваши родственники не могут посидеть с ребенком, можно нанять няню, попросить помощи у друзей или отдать чадо на дополнительные занятия, кружки. Однако многие просто не хотят искать такие решения: как же это так, у всех обычно бабушки с дедушками сидят, мы же нормальная семья!
Однако вот это «у всех», поясняет Лабковский в своем
И такой подход, бесконечная попытка заставить других соответствовать выдуманным правилам и идеалам, приводит только к бесконечным конфликтам между родными. Между тем ссоры взрослых отражаются на состоянии ребенка не лучшим образом.
Кстати
Бывает, что самые родные и близкие люди регулярно причиняют вам боль и нарушают личные границы. Как исправить эту ситуацию и дать понять своим родственникам, что с вами поступать так нельзя, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А несколько советов для женщин на тему того, как подружиться со своей свекровью, можно узнать ЗДЕСЬ.