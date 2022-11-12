По словам специалиста, многие люди находятся в плену установки «но как же так, ведь так принято, так у всех!» . Многие упорно твердят себе, будто бы где-то на свете есть мифическая нормальная семья, в которой действуют определенные правила. И если конкретно ваша семья как-то отличается от нее — значит, с вами что-то не так и нужно срочно менять положение дел.

Как это отражается на отношениях со старшими родственниками? Например, многие полагают, будто все бабушки и дедушки сидят с внуками и делают это с великим удовольствием. Кто-то даже уверен: раз мы одна семья, это даже не обсуждается. Представьте, какое разочарование и обида могут ждать тех, чьи родители по тем или иным причинам не смогут соответствовать этому стереотипу.

По сути, нельзя спихнуть на своих родителей то, за что другие люди обычно берут деньги.