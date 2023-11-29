Психолог Гадецкий рассказал, как понять, что ваш брак уже нельзя сохранить

— Если раньше семья была в центре вашей вселенной, а теперь каждый стремится в свою сторону, возможно, пора задуматься о том, куда движется ваш брак, — продолжает Олег Гадецкий. — Общие цели и стремления — это клей, способный сохранить ваши отношения в самые трудные моменты. Часто бывает, что один из партнеров решает двигаться вперед и расти, но при этом он также заставляет своего партнера меняться.