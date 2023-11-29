Психолог Гадецкий рассказал, как понять, что ваш брак уже нельзя сохранить

Бывает, что внешне вроде бы идеальная семья оказывается на грани развода. Еще недавно все было в порядке: уют в доме, планы на будущее, дети. Но вдруг появляется невидимая трещина, которая может оказаться разрушительной.
Счастье в браке — это не только внешняя гармония, но и внутреннее равновесие. Однако как понять, что, несмотря на все усилия, брак уже нельзя сохранить? Объясняет психолог Олег Гадецкий.
Психолог, кандидат философских наук, автор метода Ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологииЛичный сайт
Потеря взаимопонимания
— Те глубокие беседы, которые раньше казались естественными, заменяются поверхностными разговорами, — объясняет психолог Олег Гадецкий. — Исчезает тот своеобразный язык, который был понятен только вам двоим. Вы больше не разговариваете друг с другом, из коммуникации пропали шутки и смех. Вечер после работы и выходные вы проводите каждый в своем телефоне, листая бесконечную ленту социальных сетей или «залипая» в сериалы.
Отсутствие эмоциональной связи
— Когда общение становится формальным, а ласки — редким гостем в вашей жизни, возможно, пришло время остановиться и задаться вопросом: «Что случилось с нашей близостью?» — говорит психолог. — Эмоции — строительный материал любви, и их отсутствие может привести к разрушению фундамента. В начале отношений вы могли часами говорить друг с другом, а сейчас в переписках лишь перечень продуктов, которые нужно купить домой.
Не стоит сейчас паниковать, этот признак только вкупе со всеми можно считать «красным флагом». Двое влюбленных людей должны перерасти начальную стадию взаимоотношений и стать партнерами. Однако, если вы забываете о чувствах и не говорите друг другу слова любви и поддержки, — это печальная тенденция.
Изменения в приоритетах
— Если раньше семья была в центре вашей вселенной, а теперь каждый стремится в свою сторону, возможно, пора задуматься о том, куда движется ваш брак, — продолжает Олег Гадецкий. — Общие цели и стремления — это клей, способный сохранить ваши отношения в самые трудные моменты. Часто бывает, что один из партнеров решает двигаться вперед и расти, но при этом он также заставляет своего партнера меняться.
Стоит помнить, что это лишь ваш выбор, нельзя ставить себя выше своей второй половинки. Если такое происходит, то вместо любви наступает раздражение рядом с супругом или супругой.
Как понять, что брак нельзя сохранить
— Возможно, ответ на этот вопрос лежит в вашем сердце, — говорит психолог. — Ни один специалист не сможет дать вам совет, спасать ли семью. Но терапия помогает разбить розовые очки или иначе взглянуть на всю картину. Иногда важно остановиться, внимательно послушать себя и понять, что говорит ваш внутренний голос.
Плохой знак и прямая дорога к разводу — заметное увеличение конфликтов, причем они становятся не конструктивными, а разрушительными. Вы начинаете оскорблять друг друга. Обстановка в доме становится невыносимой. Вам комфортнее находиться одному, чем в присутствии второй половинки. Даже в присутствии партнера возникает чувство одиночества, и вы часто ощущаете эмоциональный холод. Еще один признак — уменьшение интимности и физической близости, что свидетельствует о дистанции между вами.
Конечно, «красный флаг» — измены в отношениях. «Третий» в паре закручивает необратимые процессы. Это сигнал, что стоит рассмотреть свою жизненную стратегию внимательнее.
— Но даже если по всем признакам ваш брак обречен, есть смысл спасать семью, если ваш партнер дорог вам, — считает эксперт.
7 советов психолога, как сохранить брак
Развивайте умение откровенно разговаривать друг с другом. Выслушивайте партнера, делитесь своими чувствами и переживаниями.
Умение идти на компромиссы и быть гибкими в решении проблем помогает избежать конфликтов. Это способствует сохранению гармонии в отношениях.
Делайте подарки вашему партнеру. Делайте это с теплотой и вниманием.
Вспоминайте о положительных моментах в вашей совместной жизни.
Находите время друг для друга. Основа семьи — муж и жена. Они должны проводить время наедине.
Уделите внимание физической близости и интимным отношениям. Они важная часть здоровых браков и способствуют укреплению эмоциональной связи.
Общайтесь с кем-то, кто имеет успешный опыт в сфере семейных взаимоотношений. Делитесь своими трудностями и спрашивайте совета.
— Человек, принимающий решение о разводе, часто переживает сложный эмоциональный спектр, — признает Олег Гадецкий. — Развод — это конец важной части жизни, с которой связаны многие воспоминания и эмоции. Вас одолевают беспокойство и страх перед неизвестностью, а также опасения о будущем, финансах, детях и одиночестве.
Но если отношения были токсичными или давили на психическое здоровье, решение о разводе может вызвать облегчение.
Воспринимайте как шанс
— Развод может стать шансом на новый этап жизни, возможностью начать заново и найти собственное счастье, — говорит психолог. — Взвесьте все «за» и «против», учтите, что адаптация к новой жизни потребует времени, поддержки и самопонимания.
Решение о разводе может быть результатом долгого кризиса или серии накопившихся проблем. Важно заметить, что каждый брак уникален и причины развода могут быть сложными и многогранными. Поэтому только вы можете понять, как наилучшим образом действовать в сложившейся ситуации. Откройтесь своей интуиции и активно действуйте!