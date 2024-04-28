Психиатры назвали цвет одежды, в которой вы будете больше нравиться людям

В 60-х годах американский профессор Александр Штраус решил выяснить, может ли цвет изменить настроение и поведение человека. Он заметил, что определенный оттенок розового цвета способен успокаивать и даже снижать частоту пульса.
Спустя несколько лет ученый решил провести эксперимент — перекрасить в этот розовый цвет стены исправительных учреждений. Поучаствовать в исследовании согласились начальники военных тюрем Джин Бейкер и капитан Рон Миллер. В их честь впоследствии Штраус и назвал свой волшебный оттенок — «розовый Бейкера — Миллера».
Оказалось, что сила цвета работает. В докладе ВМФ говорилось, что хватало всего 15 минут в окружении розовых стен, чтобы агрессивное поведение снизилось.
«С момента начала этой процедуры не было никаких случаев беспорядочного или враждебного поведения на начальном этапе заключения», — сообщалось в отчете.
Позже розовый Бейкера — Миллера использовали в тюрьмах и психиатрических больницах США, Швейцарии, Германии и Люксембурга. Им красили стены и даже выдавали одежду такого оттенка. Использовали этот цвет и в школах, где среди учеников нередко случаются потасовки.
«Розовый Бейкера — Миллера имеет особую способность успокаивать нервную систему и снижать уровень стресса, —
Сейчас этот цвет часто используют в дизайне интерьеров, чтобы создать атмосферу расслабленности и гармонии. Его нежные и нейтральные тона гармонично сочетаются с другими цветами.
«Розовый Бейкера — Миллера ассоциируется со светлыми и позитивными эмоциями. Он может вызывать чувство нежности, любви и привлекательности. Поэтому его часто используют в маркетинге и рекламе, чтобы привлечь внимание и вызвать позитивные ассоциации у потребителей», — говорят психиатры.
Что говорит о человеке его любимый цвет в одежде
Черный — цвет абсолютного отрицания. Поэтому подростки любят этот цвет, выражающий бунт и агрессивное упорство, — рассказывает
Долгое время считалось, что черный стройнит. Но стилисты давно пересмотрели этот постулат. Черный не скрадывает, а, наоборот, подчеркивает недостатки и делает фигуру визуально более тяжеловесной и грузной.
Серый. Любители серой одежды чувствуют себя чужими на празднике жизни. Такой человек не выдвигается на первые позиции, у него нет к этому внутреннего стремления. Единственная его цель — стабильность. Скорее всего, это нервное истощение и усталость, нежелание двигаться вперед.
При этом светло-серый выражает свободу и готовность к новым контактам. Это самый перспективный цвет из всех оттенков серого.
Белый — цвет новизны. Люди, которые хотят изменений, начинают носить белое. Цвет свободы, решения проблем, движения вперед, обнуления.
Коричневый. Любители этого цвета неохотно идут на эксперименты, риски, тяжело принимают изменения в жизни. Одежду этого цвета рекомендуют надевать для собеседований на работу, где требуются усидчивость, пунктуальность, практичность. У работодателя сразу создается ощущение, что сотрудник будет очень надежным.
Часто люди носят коричневый, чтобы вписаться в коллектив, в систему, а потом становятся смелее и разбавляют гардероб более яркими оттенками.
Фиолетовый цвет — цвет противоречий, его непросто понять. Люди, которые избыточно носят фиолетовый, склонны к мистицизму, тайнам, их тянет ко всему загадочному.
Сиреневый — цвет инфантильности. Люди, которые его предпочитают, немного вечные дети.
Красный — цвет активности и первенства. Девиз людей, которые любят и носят красный, — «Выживает сильнейший». Это максималисты, которые страстно любят, страстно верят и страстно ненавидят.
Те, кто отвергают красный, находятся в перевозбужденном состоянии и легко раздражаются. Отвращение к красному также может быть вызвано физическим или нервным истощением.
Оранжевый — цвет раскрепощения, одобрения, доверительного отношения людей друг к другу. Держит в тонусе, спасает от апатии, стимулирует жизненные силы. Один из лучших цветов в психотерапии.
Синий — цвет, который успокаивает. Если у человека переутомление, потребность в отдыхе, его начинает тянуть на синий. Но, когда в гардеробе только синие вещи, это говорит о меланхолии и подавленности. Человек находится в сложном состоянии.
Зеленый — цвет постоянства и стабильности, спокойного чувства собственной значимости. Этот цвет идет людям, которые настроены на самоуважение и склонны действовать по своему разумению.
Однако оттенок хаки — цвет воина. Женщина, которая любит хаки, устала от рутины, она хочет изменений. Кроме того, хаки предпочитают уверенные в себе люди, не желающие привлекать к себе внимание.
Желтый — люди, которые любят этот цвет, стремятся к новым горизонтам, готовы к непринужденному общению. Но если желтый раздражает, это сигнал о том, что присутствует нервное перевозбуждение.