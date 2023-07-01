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Прогноз магнитных бурь на июль-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Середина месяца будет особенно непростой для тех, кто плохо себя чувствует во время магнитных бурь. Узнайте, какие простые лайфхаки помогут облегчить состояние.

1 июля 2023
Прогноз магнитных бурь на июль-2023: когда ждать возмущений на Солнце
Источник:
iStockphoto

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, как будет вести себя магнитосфера Земли во время второго летнего месяца.

Прогноз магнитных бурь на июль-2023: когда ждать возмущений на Солнце
Источник:
tesis.xras.ru

Начало июля, по прогнозам экспертов, будет относительно спокойным. До 8-го числа вспышек на Солнце не ожидается. А вот 8 июля магнитосфера будет возбужденной. Потом обстановка снова станет стабильной вплоть до 12-го числа. Затем нас ждут двухдневные магнитные бури, причем порой их сила будет доходить до уровня G2, что соответствует средней магнитной буре. После этого магнитосфера останется спокойной до 24-го числа и затем снова на два дня придет в возбужденное состояние. После небольшой передышки конец месяца также выдастся неспокойным.

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Как магнитные бури влияют на самочувствие человека? Известно, что возмущения на Солнце у некоторых людей провоцируют головные боли, ощущение усталости без причины и сонливость. Российские ученые пришли к выводу, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера выяснили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.

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Что делать тем, кто страдает во время магнитных бурь? Специалисты рекомендуют людям с диагностированными хроническими недугами в такие дни не забывать о приеме выписанных лекарств. Еще для улучшения самочувствия лучше как следует выспаться. Постарайтесь не переутомляться и не планировать на время бурь тяжелых физических нагрузок и серьезных тренировок. От спиртных напитков лучше отказаться. Если у вас есть проблемы с давлением и вы страдаете от гипертонии или гипотонии, стоит внимательней в дни бурь следить за своим состоянием. Одевайтесь по погоде и не забывайте проветривать квартиру.

Автор текста:Дарья Гапионок
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