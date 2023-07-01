Прогноз магнитных бурь на июль-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Что делать тем, кто страдает во время магнитных бурь? Специалисты рекомендуют людям с диагностированными хроническими недугами в такие дни не забывать о приеме выписанных лекарств. Еще для улучшения самочувствия лучше как следует выспаться. Постарайтесь не переутомляться и не планировать на время бурь тяжелых физических нагрузок и серьезных тренировок. От спиртных напитков лучше отказаться. Если у вас есть проблемы с давлением и вы страдаете от гипертонии или гипотонии, стоит внимательней в дни бурь следить за своим состоянием. Одевайтесь по погоде и не забывайте проветривать квартиру.