Причинить добро: есть ли смысл пытаться исправить любимого человека

Начиная встречаться с человеком, мы воспринимаем в первую очередь все его достоинства, а недостатки отходят на второй план. И даже если есть что-то, что нам принципиально не нравится, если мы знаем, что в прошлом он или она вели себя не самым достойным образом, мы все равно бросаемся в омут с головой в полной уверенности: «Уж я-то точно смогу изменить ситуацию, ради меня он/она изменится».
Но почему мы так поступаем? Почему мы думаем, что знаем, как утихомирить человека, который легко выходит из себя? Или готовы работать психологами для тех, кто считает, что он сломлен?
Это помогает чувствовать себя лучше
Ощущение, что мы всесильны, порой приносит удовольствие.
«Такие люди могут чувствовать себя целостными и ценными, когда они способны помочь другим, —
По словам эксперта, с одной стороны, это неплохо. С другой — это может создавать ситуации, когда вы чувствуете себя хорошо, только когда хорошо кому-то другому. Такое желание всех спасать может быть следствием детских переживаний.
Это дает чувство контроля
В мире, где мы часто чувствуем себя бессильными перед болью, насилием и нежелательными обстоятельствами, хочется исправить хотя бы то, что в наших силах. Желание помогать другим действительно достойно восхищения.
Но при этом наши добрые намерения могут быть вредными и бесполезными.
«Многие хотят изменить в другом человеке то, что считают неправильным, — говорит психотерапевт Николетт Леанза. — Но это предполагает то, что „спаситель“ лучше знает, что нужно для человека, чем он сам. Получается, что он или она считает партнера неполноценным и дисфункциональным, а себя ставит на ступеньку повыше».
Это помогает чувствовать себя в безопасности
Чувство контроля дает силу и комфорт. Это может быть особенно актуально для людей, которые постоянно находятся в хаосе или нестабильной обстановке. Исправляя кого-то, они чувствуют, что играют активную роль; им может казаться, что у них есть право голоса по поводу того, что происходит.
Можно и нужно ли пытаться кого-то изменить?
Вы уже понимаете, каким будет ответ на этот вопрос. Людей нельзя исправлять или менять, если они сами этого не хотят. Все изменения должны начинаться изнутри, а не извне.
«Нельзя исправить кого-то, если он с этим не согласен, — говорит доктор Леанза. — Люди меняются только благодаря собственной мотивации. Попытки исправить кого-то могут нанести вред. Это опасная игра, поскольку она часто приводит к нездоровой динамике отношений и отказу от себя».
Эксперты поясняют: если у вас все получится, вы будете чувствовать огромную ответственность за то, чем это все закончится. Да, мы в ответе за того, кого приручили, и это не просто красивые слова. Кроме того, вы станете эмоционально сами зависеть от самочувствия партнера, то есть пожертвуете своей независимостью.
Что делать вместо этого?
Подумайте, почему вы пытаетесь кого-то исправить. Скорее всего, вы придете к тому, что у вас есть свои потребности, и найдете альтернативные способы их удовлетворить. Да, сказать легче, чем сделать, поэтому будьте терпеливы к себя.
Ориентируйтесь на здоровые отношения — когда два человека решают переплести свои судьбы, а не когда один пытается вылепить из другого идеал. Если вы чувствуете, что вам надо исправить кого-то, чтобы с ним можно было встречаться, значит, это просто не ваш человек.
Поддержите желание человека измениться. Главное, чтобы он сам пришел к мысли, что это ему надо. А вы можете дарить ему для этого положительные эмоции. Важно, что этот совет не стоит использовать, если человек проявляет жестокость и речь идет о насилии в любой его форме.
Заботьтесь о себе. Те, кто «исправляет», вообще не привыкли сосредоточиваться на собственной персоне, они не считают нужным заботиться о себе. И именно поэтому такая поддержка им нужна.