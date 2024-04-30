Причинить добро: есть ли смысл пытаться исправить любимого человека

Подумайте, почему вы пытаетесь кого-то исправить. Скорее всего, вы придете к тому, что у вас есть свои потребности, и найдете альтернативные способы их удовлетворить. Да, сказать легче, чем сделать, поэтому будьте терпеливы к себя.

Ориентируйтесь на здоровые отношения — когда два человека решают переплести свои судьбы, а не когда один пытается вылепить из другого идеал. Если вы чувствуете, что вам надо исправить кого-то, чтобы с ним можно было встречаться, значит, это просто не ваш человек.

Поддержите желание человека измениться. Главное, чтобы он сам пришел к мысли, что это ему надо. А вы можете дарить ему для этого положительные эмоции. Важно, что этот совет не стоит использовать, если человек проявляет жестокость и речь идет о насилии в любой его форме.