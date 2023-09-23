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Правило 33: как есть кукурузу, чтобы она принесла максимум пользы

Варить початки кукурузы или лучше есть их сырыми? Что можно сделать, чтобы зернышки лучше переварились в нашем теле? И как есть их, чтобы обед не закончился визитом к стоматологу? На все эти вопросы отвечают врачи.

23 сентября 20231
кукуруза
Источник:
unsplash.com

Со сменой сезона на наши столы попадают новые вкусные и полезные продукты. Например, сентябрь — время созревшей кукурузы. Сейчас ее активно продают в вареном виде во многих парках и кафе, сырые початки в листьях недорого можно приобрести на рынках.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем телеграм-канале, как правильно есть вареную кукурузу, чтобы она принесла пользу здоровью.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

«Правило 33-х»

Как отмечает специалист, нет никаких причин отказываться от кукурузы, если она вам нравится. Однако важно знать: наш организм неспособен полностью переварить этот продукт. В человеческом теле не хватает ферментов и кишечных бактерий, чтобы обработать такое количество целлюлозы. Поэтому, если есть кукурузу в слишком больших количествах, можно столкнуться с несварением и тяжестью в животе.

Впрочем, есть одна хитрость, которая поможет облегчить переваривание. Постарайтесь тщательно прожевать кукурузу.

«Волшебные 33 жевательных движения на каждый укус. Напоминаю, что цифра условная», — объясняет Павлова.

В каком виде кукуруза более полезна

Врач отмечает, что свежая сырая кукуруза содержит больше витаминов, но без тепловой обработки гораздо хуже усваивается. Поэтому лучше ее сварить. А если не хотите заморачиваться с долгой готовкой, можно просто отправить початок в микроволновку на пару минут.

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Состав кукурузы (на 100 г продукта):

  • калорийность — 325 ккал;

  • белки — 10,3 г;

  • жиры — 4,9 г;

  • углеводы — 60 г;

  • пищевые волокна — 9,6 г;

  • вода — 14 г.

Какие полезные свойства есть у кукурузы? В сладких зернах есть много витаминов: А, С, РР, Е, D, К, группы В. В ней много клетчатки, которая позволяет снизить уровень «плохого» холестерина в крови. В кукурузе содержится хорошая доза калия, поэтому продукт укрепляет сердечно-сосудистую систему. А еще кукуруза обладает мочегонным и противоотечным эффектом.

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Кстати

Впрочем, есть еще один нюанс, который нужно учитывать всем любителям кукурузы. По словам стоматолога Шерилин Пеццулло, не стоит откусывать зернышки прямиком от початка. Дело в том, что так вы можете дать слишком большую нагрузку на передние зубы. Если кукуруза еще и очень горячая, есть риск повредить эмаль зубов. В теории угощение может стать причиной сколов или даже смещения пломб и коронок.

Поэтому самый безопасный для вашей улыбки способ полакомиться вареной кукурузой — аккуратно срезать зерна с початка ножом и съесть их с тарелки вилкой или ложкой.

Есть и другие продукты, которые мы обычно едим не совсем правильно и из-за этого рискуем здоровьем своих зубов. О том, почему даже полезный смузи из свежих фруктов может разрушить вашу эмаль, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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