Правило 33: как есть кукурузу, чтобы она принесла максимум пользы

Впрочем, есть еще один нюанс, который нужно учитывать всем любителям кукурузы. По словам стоматолога Шерилин Пеццулло, не стоит откусывать зернышки прямиком от початка. Дело в том, что так вы можете дать слишком большую нагрузку на передние зубы. Если кукуруза еще и очень горячая, есть риск повредить эмаль зубов. В теории угощение может стать причиной сколов или даже смещения пломб и коронок.