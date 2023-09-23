Правило 33: как есть кукурузу, чтобы она принесла максимум пользы

Со сменой сезона на наши столы попадают новые вкусные и полезные продукты. Например, сентябрь — время созревшей кукурузы. Сейчас ее активно продают в вареном виде во многих парках и кафе, сырые початки в листьях недорого можно приобрести на рынках.
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем
«Правило 33-х»
Как отмечает специалист, нет никаких причин отказываться от кукурузы, если она вам нравится. Однако важно знать: наш организм неспособен полностью переварить этот продукт. В человеческом теле не хватает ферментов и кишечных бактерий, чтобы обработать такое количество целлюлозы. Поэтому, если есть кукурузу в слишком больших количествах, можно столкнуться с несварением и тяжестью в животе.
Впрочем, есть одна хитрость, которая поможет облегчить переваривание. Постарайтесь тщательно прожевать кукурузу.
«Волшебные 33 жевательных движения на каждый укус. Напоминаю, что цифра условная», — объясняет Павлова.
В каком виде кукуруза более полезна
Врач отмечает, что свежая сырая кукуруза содержит больше витаминов, но без тепловой обработки гораздо хуже усваивается. Поэтому лучше ее сварить. А если не хотите заморачиваться с долгой готовкой, можно просто отправить початок в микроволновку на пару минут.
Состав кукурузы (на 100 г продукта):
калорийность — 325 ккал;
белки — 10,3 г;
жиры — 4,9 г;
углеводы — 60 г;
пищевые волокна — 9,6 г;
вода — 14 г.
Кстати
Впрочем, есть еще один нюанс, который нужно учитывать всем любителям кукурузы. По словам стоматолога Шерилин Пеццулло, не стоит откусывать зернышки прямиком от початка. Дело в том, что так вы можете дать слишком большую нагрузку на передние зубы. Если кукуруза еще и очень горячая, есть риск повредить эмаль зубов. В теории угощение может стать причиной сколов или даже смещения пломб и коронок.
Поэтому самый безопасный для вашей улыбки способ полакомиться вареной кукурузой — аккуратно срезать зерна с початка ножом и съесть их с тарелки вилкой или ложкой.
Есть и другие продукты, которые мы обычно едим не совсем правильно и из-за этого рискуем здоровьем своих зубов. О том, почему даже полезный смузи из свежих фруктов может разрушить вашу эмаль, можно прочитать ЗДЕСЬ.