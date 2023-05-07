Правильное питание: рецепт куриной печени в сливочном соусе с грибами

Почему куриная печень полезна
Печень является одним из самых питательных органов у животных и птиц. Она содержит множество полезных веществ, таких как белки, железо, витамины A, C, D, E, K, группы В, фолиевую кислоту, холин, селен, цинк и многое другое.
Ингредиенты
500 г куриной печени;
200 г шампиньонов;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
100 г сливочного масла;
1 стакан сливок;
1 стакан куриного бульона;
2 столовые ложки муки;
соль, перец, зелень.
Как приготовить полезную куриную печень
Куриную печень вымойте и нарежьте кусочками. Лук и чеснок мелко нарежьте, грибы — тонкими ломтиками.
Разогрейте сковороду, на ней растопите 50 г сливочного масла. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
Добавьте грибы и жарьте, пока они не станут мягкими.
Выложите грибы на тарелку, а на сковороду добавьте оставшееся сливочное масло. Когда оно растает, добавьте муку и хорошо перемешайте.
Постепенно влейте куриный бульон, не переставая помешивать. Доведите соус до кипения и варите его на медленном огне, пока он не загустеет.
Добавьте сливки и продолжайте варить соус на медленном огне, помешивая, пока он не станет гладким и однородным.
Обжарьте куриную печень на сковороде до золотистого цвета.
Выложите грибы на сковороду, добавьте к ним куриную печень и хорошо перемешайте.
Выложите грибы и куриную печень на тарелку, полейте соусом и посыпьте зеленью.
Готовое блюдо подавайте горячим.
Идеи для гарниров к блюду с печенью
Обычный белый рис или рисовая лапша — отличный выбор для гарнира к куриной печени. Рис можно приготовить на пару или сварить, а затем подать его на тарелке рядом с блюдом.
Печеный или отварной картофель — это прекрасный гарнир к куриной печени.
Свежие овощи — это здоровый и легкий гарнир к куриной печени. Можно использовать зеленый салат, огурцы, помидоры, морковь, кабачки, брокколи и другие овощи по вкусу. Овощи можно подать на тарелке рядом с блюдом или приготовить салат.
Гречневая каша — это еще один отличный выбор для гарнира к куриной печени. Гречку можно приготовить на воде или на пару.
Легкая паста (макароны) — это еще один хороший выбор для гарнира к куриной печени. Можно использовать обычную пасту или пасту из твердых сортов пшеницы.