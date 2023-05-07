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Правильное питание: рецепт куриной печени в сливочном соусе с грибами

Куриная печень — это продукт, который может стать основой для множества блюд. Печень богата белками, железом, витаминами и другими полезными веществами.

7 мая 20231
Рецепт куриной печени
Источник:
iStockphoto

Почему куриная печень полезна

Печень является одним из самых питательных органов у животных и птиц. Она содержит множество полезных веществ, таких как белки, железо, витамины A, C, D, E, K, группы В, фолиевую кислоту, холин, селен, цинк и многое другое.

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени;

  • 200 г шампиньонов;

  • 1 луковица;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 100 г сливочного масла;

  • 1 стакан сливок;

  • 1 стакан куриного бульона;

  • 2 столовые ложки муки;

  • соль, перец, зелень.

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Как приготовить полезную куриную печень

  1. Куриную печень вымойте и нарежьте кусочками. Лук и чеснок мелко нарежьте, грибы — тонкими ломтиками.

  2. Разогрейте сковороду, на ней растопите 50 г сливочного масла. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.

  3. Добавьте грибы и жарьте, пока они не станут мягкими.

  4. Выложите грибы на тарелку, а на сковороду добавьте оставшееся сливочное масло. Когда оно растает, добавьте муку и хорошо перемешайте.

  5. Постепенно влейте куриный бульон, не переставая помешивать. Доведите соус до кипения и варите его на медленном огне, пока он не загустеет.

  6. Добавьте сливки и продолжайте варить соус на медленном огне, помешивая, пока он не станет гладким и однородным.

  7. Обжарьте куриную печень на сковороде до золотистого цвета.

  8. Выложите грибы на сковороду, добавьте к ним куриную печень и хорошо перемешайте.

  9. Выложите грибы и куриную печень на тарелку, полейте соусом и посыпьте зеленью.

  10. Готовое блюдо подавайте горячим.

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Идеи для гарниров к блюду с печенью

Обычный белый рис или рисовая лапша — отличный выбор для гарнира к куриной печени. Рис можно приготовить на пару или сварить, а затем подать его на тарелке рядом с блюдом.

Печеный или отварной картофель — это прекрасный гарнир к куриной печени.

Свежие овощи — это здоровый и легкий гарнир к куриной печени. Можно использовать зеленый салат, огурцы, помидоры, морковь, кабачки, брокколи и другие овощи по вкусу. Овощи можно подать на тарелке рядом с блюдом или приготовить салат.

Гречневая каша — это еще один отличный выбор для гарнира к куриной печени. Гречку можно приготовить на воде или на пару.

Легкая паста (макароны) — это еще один хороший выбор для гарнира к куриной печени. Можно использовать обычную пасту или пасту из твердых сортов пшеницы.

Автор текста:Эллина Глебова
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