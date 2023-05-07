Правильное питание: рецепт куриной печени в сливочном соусе с грибами

Куриную печень вымойте и нарежьте кусочками. Лук и чеснок мелко нарежьте, грибы — тонкими ломтиками.

Разогрейте сковороду, на ней растопите 50 г сливочного масла. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.

Добавьте грибы и жарьте, пока они не станут мягкими.

Выложите грибы на тарелку, а на сковороду добавьте оставшееся сливочное масло. Когда оно растает, добавьте муку и хорошо перемешайте.

Постепенно влейте куриный бульон, не переставая помешивать. Доведите соус до кипения и варите его на медленном огне, пока он не загустеет.

Добавьте сливки и продолжайте варить соус на медленном огне, помешивая, пока он не станет гладким и однородным.

Обжарьте куриную печень на сковороде до золотистого цвета.

Выложите грибы на сковороду, добавьте к ним куриную печень и хорошо перемешайте.

Выложите грибы и куриную печень на тарелку, полейте соусом и посыпьте зеленью.