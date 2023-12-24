Самый простой способ разрушить свое здоровье — забыть про нормальный сон. Впрочем, большинство людей пытаются исправить ситуацию с вечным недосыпам так: в будние дни ходим как полусонные зомби, а вот в выходные пытаемся отоспаться всласть.
Однако такая тактика не только не работает, но и может в перспективе стать причиной серьезных проблем со здоровьем в пожилом возрасте. О новом
Ученые смогли доказать: нерегулярная продолжительность сна может быть связана с повышенным риском деменции. В 90% случаев люди с деменцией заметили нарушения сна еще до других очевидных и заметных признаков болезни.
Теперь же оказалось, что значение имеет не только продолжительность ночного отдыха, но и постоянство. Если в один день вы поспали 12 часов, потом — 5, а на третий день — 9, то это довольно вредно. Желательно выстраивать свою жизнь так, чтобы спать примерно одинаковое количество часов каждый день.
Кроме того, исследователи выяснили, что значительное влияние на качество сна и его продолжительность могут оказывать травмы, болезни, депрессия, перемены в личной жизни. Все эти факторы влияют также и на здоровье мозга.
К такому выводу ученые пришли на основе многолетних исследований, анкетирований и нейропсихических тестов, участие в которых приняли более 800 человек. Средний возраст участников исследования составил 76,3 года. Каждые 3-5 лет специалисты обновляли актуальную информацию о добровольцах.
Поэтому лучше не нарушать привычный режим сна даже во время выходных или отпусков. В идеале каждый день надо спать примерно по 7-8 часов.
Кстати
Нередко мы и сами можем не заметить, как наш организм из-за регулярного недосыпа кричит о помощи. Однако есть список симптомов, которые ясно указывают: вам пора срочно что-то менять.
Например, если вы заметили, что все чаще не можете справиться со вспышками гнева или раздражения, — возможно, вам пора пересмотреть свой режим сна. Дело в том, что ночной отдых играет ключевую роль в регуляции эмоций. В это время мозг активно перерабатывает впечатления дня.
Еще один явный признак, что сна вам явно недостаточно, — необъяснимые скачки веса. Во-первых, дефицит сна провоцирует рост гормона аппетита грелина. Во-вторых, недостаток сна может привести к нарушению углеводного обмена. Также недосыпание может замедлить процессы восстановления и роста мышц.
Существуют и другие заметные признаки, что вы спите слишком мало. О том, на что стоит обратить внимание в первую очередь, можно прочитать ЗДЕСЬ.