Теперь же оказалось, что значение имеет не только продолжительность ночного отдыха, но и постоянство. Если в один день вы поспали 12 часов, потом — 5, а на третий день — 9, то это довольно вредно. Желательно выстраивать свою жизнь так, чтобы спать примерно одинаковое количество часов каждый день.